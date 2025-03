Fernanda Gentil revela vontade de voltar à TV aberta

Fernanda Gentil falou sobre sua carreira durante o Jogo das 3 Pistas do Programa Silvio Santos deste domingo, 30, e revelou que vê com bons olhos uma possível volta à TV aberta. Desde que foi demitida da Globo há alguns anos, ela tem focado seu trabalho no YouTube.

Questionada pela apresentadora Patricia Abravanel se já teria descartado trabalhar novamente na televisão, foi enfática: "Jamais. Inclusive, morro de saudade! Se tiver um projeto legal que eu possa ajudar e acrescentar alguma coisa, estamos aí!"

Em outro momento, destacou: "Tenho alguns formatos escritos. Tem formato de podcast, reality show e do meu talk-game show. Se eu pudesse levar para a TV... Vamos marcar reunião! Saindo daqui em meia hora a gente resolve isso!", brincou, aproveitando a passagem pelo SBT.

A apresentadora ficou conhecida por seu trabalho em programas de esporte na Globo, tendo mudado para a área de entretenimento, onde não atingiu o mesmo sucesso e não teve o contrato renovado com a emissora em março de 2023.