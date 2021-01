Félix Robatto lança clipe de 'Noite de Toró', em homenagem a Belém

Félix Robatto apostou na tradicional chuva que cai todo dia em Belém para festejar os 405 anos da capital paraense, lançando neste dia 12 o clipe da canção inédita “Noite de Toró”. A música fala de alguém que está sofrendo por um amor que foi embora durante uma noite chuvosa, e que é lembrado da pessoa amada toda vez que chove em Belém. A canção traz a já conhecida guitarra de Félix, com uma levada clássica de Carimbó elétrico, e o videoclipe foi realizado via Lei Aldir Blanc Pará.

“A maior riqueza de uma cidade é a cultura. Sempre festejei o aniversário de Belém com edições especiais da Lambateria. Este ano, sem poder tocar, vai ser com clipe. A música ‘Noite de Toró’ eu fiz já tem um tempo e deixei ela guardadinha. Quando pintou o edital Aldir Blanc, resolvi inscrever o clipe. Rolou e vai ser bacana lançar no dia do aniversário desta cidade, que é inspiração pro meu trabalho”, explica Félix Robatto.

Com direção do próprio Félix, produção executiva de Sonia Ferro, assistência de fotografia de Bruna Cabral e produção de Bruno Benitez, Elaine Benitez, Lucyan Costa e Paulo André Miranda, os protagonistas do clipe foram Patrick Moraes, que trabalha como produtor na noite de Belém há mais de 20 anos, e a maquiadora Lanna Filgueiras, além de Félix. “O clipe tem uma abertura especial, uma história para contextualizar o clipe. Lembrei logo do Patrick que é engraçado e funcionaria pra história e a Lanna foi uma escolha certíssima, ela é mega expressiva e arrasou na atuação”, antecipa Robatto.

As gravações foram feitas nos primeiros dias de janeiro e precisaram de efeitos especiais caseiros para ”molhar” o cenário, já que, ironicamente, não choveu nos dias de gravação. “Como fazer um clipe que fala de chuva sem água? Passei algumas madrugadas pesquisando e encontramos umas formas de simular os relâmpagos e nós conseguimos a chuva com uma lavadora de alta pressão. Fizemos alguns testes e aí foi o trabalho de sincronizar tudo e simular o toró”, revelou o lambadeiro.

O projeto do videoclipe “Noite de Toró” foi inscrito e aprovado pelo edital e é um dos inúmeros projetos realizados pela Lei Aldir Blanc Pará, Secretaria de Cultura do Pará, Governo do Pará, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. O edital vem sendo um importante impulsionador do setor cultural que foi um dos mais afetados pela pandemia, permitindo que os artistas sigam produzindo e respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Segundo Robatto, com a impossibilidade de fazer sua tradicional festa que agita a cidade, a Lambateria, ele, Sonia, e os demais envolvidos investiram em produções audiovisuais. “Com as lives, me empolguei e resolvi estudar audiovisual, daí começamos a fazer videoclipes da galera da Lambateria. Fizemos o clipe do Lucyan Costa, do Bruno Benitez, que será lançado em breve, e agora o meu. Minha produtora, Sonia Ferro, tem grande experiência com audiovisual, Fomos trocando conhecimentos e a equipe da Lambateria começou a atuar no audiovisual”, explica Félix.