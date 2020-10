Felipe Neto usou o Twitter para criticar presidente: 'Não é ignorante. É burro'

Felipe Neto usou o Twitter nesta segunda-feira (26), para criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que afirmou hoje que o foco deve ser investir na cura do coronavírus, e não na vacina.

“Jair Bolsonaro é, sem nenhuma sombra de dúvidas, o Presidente mais burro que qualquer país já teve no século XXI", escreveu o youtuber. "Burro. Burro, mesmo. Não é ignorante não. É burro", complementou.

Jair Bolsonaro é, sem nenhuma sombra de dúvidas, o Presidente mais burro que qualquer país já teve no século XXI.



Burro. Burro, mesmo. Não é ignorante não. É burro. https://t.co/O8QvQPmWt6 — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) October 26, 2020

A postagem dividiu os seus seguidores na rede social. Alguns concordaram com o posicionamento de Felipe: “ Eu me achava burro pelas vezes que errei questões por falta de atenção, mas o atual presidente me faz sentir inteligente", disse um internauta.

Outros criticaram a forma como o youtuber interpretou o posicionamento do presidente: "Ele quis dizer em investir em medicamentos, leitos e materiais hospitalares. Isso realmente é mais viável, porque enquanto estão buscando a cura tem gente que tá morrendo as minguas nos hospitais por falta de medicamentos e leitos. Você é ignorante".