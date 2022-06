Feira mística 'Amazon Witches' reúne bruxos de Belém

Belém será palco da 1ª edição da feira mística “Amazon Witches”, neste sábado, 11, das 12 às 22h, no Insano Marina Club. A programação vai reunir estandes de venda de artigos místicos, holísticos, esotéricos, de bruxaria e artesanato, além de consulta a oráculos, como tarot, baralho cigano e búzios, palestrantes convidados e eventos culturais, como mostras de danças variadas, shows musicais e a presença de cosplays.

A organizadora do evento, Luna Angel, explica que o objetivo do evento é desmistificar a imagem da bruxa como algo maléfico e também para reunir os bruxos de Belém do Pará. “A bruxaria é uma religião wicca, que cultua deuses e deusas pagãos”, explica. O wicca se dedica ao conhecimento da espiritualidade a partir da natureza e da psique humana. “Se pode ser livre para acreditar no que quiser (...) Para ser bruxa precisa acreditar, precisa estudar”, completa.

Entre os palestrantes esperados no evento, está Osonmilu Argdão, sacerdote do coven (grupo de bruxos) chamado Cova, de Belém, que vai falar sobre “Iniciação”. Outros palestrantes de magia e bruxaria serão o professor Marcelo Freitas, que vai expor a “A sabedoria Tolteca”; Larissa Gabriele, “Astrologia, um caminho para despertar a alma”; Erick Teixeira, “Povo Celta, magia e ancestralidade”; La Bruja Mari, “Bruxaria natural e solitária- teoria e prática”; e Raphael Berkano vai falar sobre “Altares magickos- o que são, para que servem e como montar um” e também sobre “Hécate e Poseidon, um olhar para a magia dos mares”.

Entre as pessoas que farão leituras de oráculos no Amazon Witches, estarão duas convidadas de Brasília: a cartomante e mãe de santo Ivonete Esotérica e Lilian de Iansã, que faz leitura de búzios. Ainda, de Belém, estarão no evento os cartomantes Dona Magia (Thays de Oyá) e Onaedo de Oyá.

Show com músicas ciganas e latinas

O cantor e compositor Bruno Benitez fará um show musical com músicas ciganas e latinas e a banda Dark Soma vai apresentar músicas inéditas inspiradas em quatro baralhos de tarot, nos ritmos de rock e metal alternativo.

A programação cultural também traz apresentações de danças variadas, como dança do ventre, dança cigana e o ballet contemporâneo do grupo The Legion.

Os membros da Liga Cosplay Pará serão uma atração à parte, pois irão circular pela feira caracterizados dos personagens Valdemort e Bellatrix, da saga Harry Potter, além de Malévola e Fauno.

“Vai ser um evento para receber todo tipo de gente: os bruxos, esotéricos, holísticos, os curiosos, os curiosos, quem procura consulta de oráculos, quem quer conhecer sobre bruxaria... Vai ser a oportunidade para interagir, fazer contatos, conhecer os vários coves que estarão por lá”, conta Luna Angel.

Agende-se:

Feira mística Amazon Witches

Dia: Sábado, 11

Hora: das 12h até às 22h

Local: Insano Marina Club (Rua São Boaventura, 268, Cidade Velha, Belém)

Ingressos antecipados pelo Sympla e também no local, no dia do evento.