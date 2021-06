Fãs dizem que Juliette está vivendo romance com empresário paulista

Os fãs de Juliette Freire apontam que ela está vivendo um affair com o empresário paulista, Luiz Restiffe, que é sócio de uma agência especializada em entretenimento e produção de eventos.

Os dois começaram a se seguir no Instagram e não faltam comentários nas fotos dele sobre Juliette. Ele tenta despistar mas os cactos não deixam passar nada. E, além disso, perceberam que ele é amigo do assessor da queridinha do Brasil.

Luiz trabalha na produção de lives, e os fãs dizem que ele vai fazer parte da produção de Juliette em seu ao vivo, que irá acontecer neste mês de junho.

Luiz Restiffe tem 30 anos, é formado em administração pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), uma das universidades mais caras do Brasil, e já estudou na The New England School of English, umas das melhores escolas de inglês para estrangeiros, nos Estados Unidos.