Famosos lamentam a morte da modelo Kathlen Romeu e do filho, no Rio de Janeiro

Famosos usaram suas redes sociais mostrando indignação com a morte da modelo Kathlen Romeu, de 24 anos, que estava grávida e foi atingida, nesta terça-feira (8), por uma bala perdida em uma operação policial na comunidade do Lins, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Kathlen, que também era designer de interiores, foi encontrada ferida após a troca de tiros e chegou com vida no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, porém, não resistiu e faleceu.

O ator Ícaro silva, por meio de seu perfil oficial no Instagram, fez um desabafo sobre os confrontos entre a polícia e criminosos.

A cantora Preta Gil também se manifestou.

Elza Soares usou o twitter para manifestar a dor

Daqui a cem anos os netos dos meus bisnetos olharão perplexos pra o que estamos vivendo e tentarão entender os motivos que nos fez parecer anestesiados diante a avalanche de absurdos.

Eu não preciso de mais cem anos pra isso. Nem os noventa e um que já tenho me ajudam a entender — Elza Soares (@ElzaSoares) June 8, 2021

A atriz Camila Pitanga também lamentou.