Fafá de Belém sobre COP 30: 'Espero que a Amazônia seja um oxigênio cultural e não uma Disneylândia'

Reconhecida como uma das grandes vozes da Amazônia, a cantora Fafá de Belém também se destaca por apresentar os protagonismos amazônicos para o Brasil e o mundo. Em entrevista recente ao projeto Ecoa, do portal UOL, a artista declarou que a COP 30 é uma oportunidade para o mundo "enxergar" os paraenses e a região amazônica: “Espero que a Amazônia seja um oxigênio cultural, estético e gastronômico para o Brasil e não uma Disneylândia”. Saiba mais!

Fafá de Belém será homenageada no Carnaval pela escola de samba Império de Casa Verde, de São Paulo, que vai levar para a avenida o enredo "A Cabocla Mística em Rituais da Floresta". Suas falas sobre a Amazônia têm repercutido, a exemplo da declaração sobre o que espera da COP 30 para a região. "Eu represento as meninas da Amazônia que um dia saíram de lá e trouxeram a Amazônia com elas", disse durante a entrevista.

Os dois eventos testes para a COP 30 - Diálogos Amazônicos e Cúpula da Amazônia - mexeram com a dinâmica da capital paraense e abriram uma vitrine para o Estado do Pará. “Belém está uma loucura, as pessoas já estão chegando lá. Mas a ignorância sobre nós, povos amazônicos, é muito grande. A COP-30 vai ser uma oportunidade para sermos vistos e ouvidos", destacou.

A artista também falou sobre suas expectativas em relação a COP-30. “A Amazônia muitas vezes é vista apenas como uma curiosidade, algo exótico e folclórico. A COP vai ser o momento de nós voltarmos a ser olhados como uma cultura e uma sociedade. Espero que a Amazônia seja um oxigênio cultural, estético e gastronômico para o Brasil e não uma Disneylândia. A COP e tudo o que está sendo gerado em torno dela está trazendo um cruzamento de olhares que vai ser fundamental para nós”, disse a paraense.