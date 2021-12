Fafá de Belém participa de homenagem ao Cristo Redentor

O Canal Brasil exibe na sexta, dia 31 de dezembro, às 15h, o espetáculo 'Encontro dos Cristos', que encerra as homenagens aos 90 anos do Cristo Redentor, comemorados neste ano. O evento será uma união entre a música popular brasileira e o fado português, com shows diretamente do monumento carioca e da estátua do Cristo Rei, em Lisboa.

Fafá de Belém será a atração principal e cantará clássicos como 'Ave Maria no Morro', de Herivelto Martins. Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, e o grupo sinfônico Do Ré Mi fazem participações especiais, direto do topo do Corcovado. Em Portugal, os concertos serão da instrumentista Marta Pereira da Costa e da cantora Maria Ana Bobone, acompanhadas por um trio de músicos. A atriz Úrsula Corona dirige a atração e divide a apresentação com o português Diamantino Martins, Embaixador para Cultura e Turismo do Cristo Redentor.