Fafá de Belém lesiona joelho em acidente doméstico: “Super chateada”

Nesta quarta-feira (26/6), a cantora Fafá de Belém usou suas redes sociais para informar aos seguidores que sofreu uma lesão no joelho após um acidente doméstico. Em um vídeo publicado no Instagram, a artista paraense explicou o ocorrido.

“Dei um ‘tropicão’ no domingo. Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos – vocês sabem que eu sou distraída. E desse tropicão tive uma lesão no joelho. Estou super chateada. Tinha programação intensa com pessoas que eu amo, lugares que eu amo, mas não vou poder cumprir porque ainda estava nos procedimentos de radiografia, tomografia, e o médico prescreveu repouso absoluto”, relatou Fafá.

Nesta quarta-feira (26/6), a cantora Fafá de Belém usou suas redes sociais para informar aos seguidores que sofreu uma lesão no joelho após um acidente doméstico. Em um vídeo publicado no Instagram, a artista paraense explicou o ocorrido.



Devido à lesão, a cantora anunciou que… pic.twitter.com/T9Mb7RKZsG — oliberal.com (@oliberal) June 27, 2024

Devido à lesão, a cantora anunciou que cancelou sua participação no Festival de Parintins. “Não vou conseguir ir a Parintins, tudo organizado, naquele festival maravilhoso. Não consigo porque é muito tempo de avião, e, pela lesão que tive no joelho, não posso ficar tanto tempo com a perna dobrada”, explicou.

VEJA MAIS

Apesar da frustração, Fafá de Belém tranquilizou os fãs ao afirmar que está bem. “Oi, meus amores! Primeiramente, está tudo bem! Tive um pequeno acidente doméstico causado pela minha distração já conhecida por todos. Vou ter que fazer repouso, e por isso estarei em falta com amigos queridos em compromissos nas próximas semanas”, publicou na legenda do Instagram.