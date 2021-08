Fabiula Nascimento está grávida de gêmeos e faz homenagem a Emílio Dantas

Fabiula Nascimento aproveitou o Dia dos Pais para anunciar aos fãs que está grávida de gêmos do marido Emílio Dantas e fez uma homenagem ao ator nas redes sociais. A atriz aparece exibindo a barriga da gravidez e falou os nomes dos bebês: Roque e Raul.

"E tinha eu e tinha você e tinha vontade - Tá gostando até agora? - E tinha afeto e tinha cor e tinha gosto e tinha cheiro e tinha som! Tum-tum pá eu; Tum-tum pá tu; Fica com uma cópia da minha chave e tinha roupa que eu deixei aí e tinha melhor dormir aqui e tinha uma casa e tinha nós e os Tum-Tuns. - Tá gostando até agora? - faltou cachorro e veio um e veio dois e veio três…e é família com quintal, com plano, plano, plano, desistência, risada, conversa, descobertas…muitas! Até essa cara do amor que eu não conhecia. Eu tô aqui, você também. Tum-tum. Coisa rara. E esses dias normais cheios de cores novas…e tem a roupa pra bater e tem a roupa pra secar e tem texto pra decorar e tem a hora do sofá…e tá gostando até agora? E já é mais do que gostar…é outra coisa. Eu olho pra você e sei. Taí uma das poucas coisas que eu Sei. É o amor pesando o sonho. O inexplicável querendo existir. Vamos comigo? Eu tô aqui. E tum-tunzinho…ó! É isso mesmo…nossa coisa existe. Agora tem forma de gente. É enorme…é lindo, é como se desse pra ver o que a gente sente um pelo o outro. Eu sabia que era grande. Você é grande e eu te amo tanto que…peraí. Tum-tunzinho… Tum-tunzinho", escreveu Emílio.

"Amor imenso. Dividiu. Gemelou, como disse a Andréia na ultra. E tinha EU e tinha TU e tinha CHÃ , PATINHO e LAGARTO e agora tem ROQUE e RAUL. Meus filhos, Se preparem para a estória mais louca de suas vidas: as próprias! A mãe e o Pai estão coçando pra aprender e ensinar. Enquanto isso sua mãe pergunta: Tá gostando até agora? E é mais. Duas vezes mais", finalizou o ator.

Os dois estão juntos desde 2015 e foram parabenizados por celebridades nas redes sociais. "Que emoção! Que alegria! Que lindos!", escreveu Fernanda Paes Leme. "Que coisa linda, parabéns", disse Ingrid Guimarães. "Lindo demais! Lindas palavras", falou Fernanda Lima. "Eu aqui chorando de novo, eu amo muito vocês. A ansiedade para conhecer Roque e Raul é imensa! Que turminha linda vai ser essa nossa", escreveu Giovanna Ewbank.