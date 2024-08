Comediante Fábio Rabin mostra show de stand-up 'Ladeira Abaixo' em Belém neste domingo (18)

Diante das situações na vida, em especial aquelas complicadas, o melhor a fazer é encará-las da melhor maneira possível, até porque podem render histórias engraçadas para quem as viveu e para quem as escuta. Essa postura vem sendo adotada pelo comediante Fábio Rabin, que tem feito sucessos nos shows que faz pelo Brasil afora, contando piadas cuja matéria-prima são as histórias pessoais dele próprio. Agora, uma nova safra de situações engraçadas sobe ao palco, e, no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, às 19h deste domingo (18), em que Rabin mostra ao público paraense o show "Ladeira Abaixo".

Ele próprio explica que "o nome "Ladeira Abaixo" surgiu porque "eu comecei fazendo piadas com a minha idade, com o corpo. Quando se começa a sentir aquelas dorzinhas na coluna, você começa a fazer aquele barulhinho na hora de sentar, faz aquele... aquela relaxada, e aí eu pensei: 'Poxa, isso aí significa que tá indo ladeira abaixo!' Sabe quando você tá numa descendente, uma decrescente. Então, as minhas histórias também elas sempre terminam com algum tipo de desgraça, entre aspas, né?, que acaba tendo seu fim cômico. Tudo vai de acordo e converge com esse nome 'Ladeira Abaixo' ", diz Fábio.

Os shows dele costumam acontecer a partir das experiências pessoais no dia a dia. "Eu identifico que eu vou fazer piada com elas a partir do momento que elas são importantes para mim. Não necessariamente é uma experiência ruim. Às vezes, é uma experiência ruim que eu tenho, que acontece na minha vida que eu falo, mas quando eu conto as pessoas dão risada. Sabe quando você fala pra você não é bom, mas para as pessoas é engraçado o que você conta?".

"Você fala: 'Puxa, hoje acordei com o pé esquerdo. Eu saí da cama, caí, aí fui pegar café e derramei em mim, aí fui dirigir, bati o carro, cheguei atrasado, fui demitido. Você conta isso, a pessoa dá risada. Você fala: 'Meu Deus, não é possível ter tanto azar! Então, experiências marcantes, geralmente quando acontece alguma coisa negativa, mas também coisas positivas, muito marcantes pra mim", completa o comediante.

Em casa

"Eu tenho público em Belém e sou muito grato a toda essa galera que sempre é muito carinhosa, sempre comparece ao teatro pra me assistir gosta do meu humor. Eu gosto muito de Belém do Pará; eu tive algumas experiências aí. No Ver-o-Peso, provei o açaí. Não foi o meu preferido, mas o que eu sou apaixonado e que eu sempre trago para São Paulo é a cachaça de jambu. Isso aí, Nossa Senhora! Meu sogro, inclusive, pede encomendas disso. Tenho amigos em Belém, e sempre encontro nessa cidade uma das plateias mais animadas do Brasil para fazer show", afirma Fábio.

Ladeira

Este é o sétimo show solo de Comédia Stand up de Fábio Rabin. Nele, o artista fala sobre as desesperadas tentativas de um homem para reconquistar sua esposa, após alguns vacilos… Desse modo, viagens internacionais, um encontro com os atores do filme “De Volta Pro Futuro” e até mesmo a busca em alto mar por uma baleia são estratégias e ações para obter o perdão da esposa.

O show também conta sobre os 40 anos na vida de um homem, onde alguns gostos mudam, prioridades novas aparecem, além de dores, pelos, rugas, unhas podres, flatulências… Tudo isso é esmiuçado pelo olhar clínico de um comediante que prefere levar a vida, em todas as fases, de forma mais leve, sendo otimista e positivo.

Serviço

Show "Ladeira Abaixo"

Com o comediante Fábio Rabin

18 de agosto de 2024

19h

Teatro Margarida Schivasappa, no Centur

Belém (PA)

Informações e ingressos: 91 9908352-7016 e

www.semcenario.com