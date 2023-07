Exposição 'Natureza, Arte e Sustentabilidade' encerra nesta quinta-feira (06)

A exposição “Natureza, Arte e Sustentabilidade” do artista plástico Francelino Mesquita encerra nesta quinta-feira (06). O evento no Espaço Cultural Banco da Amazônia conta com 32 obras inéditas produzidas neste ano. Dentre os assuntos tratados nas peças estão questões importantes da Amazônia como os incêndios florestais, o naufrágio de um barco em Cotijuba, a piracema, a extinção da fauna e da flora da Amazônia e a pirataria do bioma. “Essa exposição tem o intuito de sensibilizar o público para a necessidade da sustentabilidade, a proteção ambiental, o consumo muito excessivo das nossas matérias-primas da nossa natureza”, enfatiza o Francelino.

A exposição aberta desde o mês de maio é patrocinada por meio de Edital do Banco da Amazônia (BASA) para 2023. A galeria está localizada na sede do Basa, na Avenida Presidente Vargas, nº 800, no centro de Belém, com entrada gratuita e aberta para visitação entre 9h e 17h.

As 32 esculturas utilizam materiais diferentes como tala, bucha do miriti, cuia pitinga e raiz do mututi, elementos que fazem parte da pesquisa de Francelino Mesquita como artista amazônida. Francelino tem se dedicado a incorporar novas matérias-primas às obras sem nenhuma aplicação de produtos industrializados, como verniz, tintas e outros componentes. As peças são feitas inteiramente de matérias da floresta Amazônica.

“Para mim está sendo muito boa, o público está sendo elogiando. Pelo número de assinaturas no livro, já bateu o recorde de outras exposições, não desmerecendo as outras exposição. Tenho 450 pessoas visitantes”, comemorou Francelino.

O artista paraense Francelino Moraes Mesquita soma mais de 20 anos de carreira profissional. Ele teve a primeira experiência com exposição em 1999 por meio do projeto “Cobra Criada”, da Fundação Curro Velho, quando venceu na categoria Linguagem Plástica. Desde então, Francelino tem voltado a produção artística escultura e estruturas que evocam sentidos e significados amazônicos, característica fundamental em sua trajetória. A abordagem trouxe inúmeros prêmios e seleções em editais artísticos como o Pesquisa, Experimentação e Criação Artística em 2008 do antigo Instituto de Artes do Pará (IAP), a partir de pesquisa do uso dos materiais do miritizeiro.

Outra marca cada vez mais constantes nas suas obras tem sido a acessibilidade e a interatividade que todos os visitantes podem ter. As pessoas podem tocar e sentir os trabalhos. Isso garante uma nova dimensão para quem vai à exposição, principalmente pessoas com deficiência. Francileno convidou estudantes e professores da Unidade de Ensino Instituto José Álvares Azevedo, que possuem deficiência visual, para conhecerem a exposição. Os estudantes puderam ter acesso às informações em braille e tocar nas obras. O espaço também possui rampas de acesso para cadeirantes, audiodescrição e Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Agora o artista se prepara para novas exposições neste ano. Francelino foi selecionado para apresentar cinco obras em uma nova exposição na Igreja de Santo Alexandre, em Belém, a partir desta sexta-feira, dia 7. Em seguida, três obras que falam sobre o naufrágio serão expostas no Salão de Artes de Vinhedo, município do interior de São Paulo. Uma delas será adquirida pela Prefeitura Municipal de Vinhedo e ficará para o acervo municipal. E a terceira exposição é uma instalação que Francelino está preparando para a Bienal das Amazonas, que será realizada ano antigo prédio da Yamada Matriz, no bairro da Campina, a partir do dia 2 de agosto.