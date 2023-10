Exposição fotográfica será apresentada em embarcação anfíbia em Juruti

A Expedição AA 50 anos de fotografia reúne 200 imagens - escolhidas ao longo de dois anos - do fotógrafo Araquém Alcântara e estará disponível para visitação em Juruti, na região do Baixo Amazonas, a partir do dia 16 de outubro, até o dia 19. A exposição já passou por Belém no período do Círio de Nazaré.

Esta exposição é realizada pelo Vento Leste Editora, com apoio do Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução. Após Juruti, segue para Alter do Chão e Praia do Amor e após partem para São Luiz do Maranhão, para o encerramento da Expedição, no mês de novembro. Em sua apresentação, Araquém Alcântara diz que é: "fotógrafo viajante, jornalista, poeta, professor e intérprete do Brasil. Lutar com fotografias e palavras por uma nova ética, uma nova consciência planetária. A foto como síntese do dizer”, define quem é e o seu trabalho.

A exposição também celebra seus 50 anos dedicados a fotografia e ao país. E a organização deu o nome de expedição, porque o projeto percorre mais de 2 mil quilômetros por terra e pelos rios da Amazônia, partindo de Belém até São Luís do Maranhão, em novembro.

A diretora do Vento Leste, Monica Schalka, destaca a relevância do trabalho de Alcântara, segundo ela, o trabalho dele é reverenciado por suas habilidades e, afirma também que: “o projeto é de proporções épicas e tem como objetivo levar a Amazônia para o mundo”, em formato inédito, em um FLOTE – plataforma flutuante de alta tecnologia, disse.

A plataforma foi idealizada pelo Atelier Marko Brajovic. É uma embarcação anfibia com tecnologia de ponta, painéis de LED e uma estrutura especial de experiência expositiva. Produzida em polietileno reciclável, que suporta uma estrutura de metalon e 12 m² de tela LED.

Além da exposição, o fotógrafo e a empresa realizadora promovem ações educativas. A expedição pretende ser abrangente, democrática e sustentável, sugere a organização. O público poderá acompanhar em tempo real as fotos de Araquém Alcântara e as transmissões diárias que estarão disponíveis no site do projeto [www.araquem50expo.com].

Essa transmissão será possível por meio de câmeras e sistemas de localização de GPS. Assim, a experiência da Amazônia estará disponível para ser assistida de qualquer lugar do mundo. Inclusive com um mapa dinâmico e recursos que possibilitam a interação do público por meio das redes sociais. Ao longo do percurso, mensagens de apoio para a natureza e para a floresta Amazônica poderão ser compartilhadas a partir de diferentes partes do mundo, assim como serem exibidas no painel instalado na balsa para criar uma conexão internacional e uma experiência única, informa a organização da Expedição.