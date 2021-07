Exposição fotográfica promove um tour pelas belezas do Pará

Quem não conseguiu ir às praias neste mês de julho vai ter a oportunidade de apreciar as belezas do estado visitando a exposição "A praia do Castanheira é o Pará", no segundo piso do shopping, aberta até 4 de agosto. A ideia é aproximar o público das belezas do estado e uma forma de indicar visitas para futuras viagens.

A exposição é composta por 18 fotografias do fotógrafo Fernando Sette, que tem um acervo vasto de diversas localidades do estado. Ele disse que em toda oportunidade que tem faz registro das belezas naturais como forma de divulgar o Pará para o mundo.

"Eu venho realizando esse trabalho há muito tempo e em todas as viagens que eu faço não perco a oportunidade de fazer os registros e, dessa forma, o acervo vai aumentando", destaca o fotógrafo.

Fernando Sette disse que já tem uma parceria antiga com o shopping e com uma forma de aproximar a população às belezas naturais do estado, o shopping teve a ideia de fazer a mostra fotográfica. "Nós estamos vivendo um momento de pandemia e sabemos que muitas pessoas estão obedecendo as regras e estão evitando fazer viagens. Por isso, essa mostra vem com a finalidade não de apenas divulgar nossos lugares, mas também de saciar um pouco da vontade das pessoas de estarem neste espaços e quando tudo isso passar ela vão poder conhecer lugares ainda não visitados", acrescentou Fernando Sette.

O público vai poder fazer um passeio pelas 18 fotografias que mostram a exuberância de treze praias que compõem o itinerário turístico paraense, localizadas em diferentes regiões do estado.

As imagens são da Praia da Princesa (Algodoal); Ilha de Cotijuba e Mosqueiro (Belém); Praia do Crispim e Praia do Lembe (Marudá); Praia do Atalaia, Praia do Farol, Praia da Corvina e Maçarico (Salinópolis); Praia Grande (Salvaterra); Alter do Chão e Ponta de Pedras (Santarém); Barra Velha e Praia do Pesqueiro (Soure).

A exposição é interativa, pois conta com QR Codes para que o visitante tenha acesso a mais fotos das praias por meio do celular. Além das fotografias, que explicam o porquê desses paraísos sempre figurarem entre os destinos mais procurados por turistas do Brasil e exterior, faz parte da mostra um belo poema escrito pelo publicitário e escritor Pedro Galvão, denominado “Praias do Pará”, uma homenagem aos encantos desses recantos paraenses.

Agende-se:

Exposição fotográfica “A Praia do Castanheira é o Pará” fica em cartaz no Castanheira Shopping (BR-316 – Km 01 – S/N) até 04 de agosto. Visitação de segunda a sábado, de 10h às 22h, e aos domingos, de 14h às 12h.