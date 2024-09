Exposição e minicurso abordam em Belém a produção cinematográfica periférica, fora de Hollywood

Para ser assimilada em todas as suas nuances, a arte do cinema tem de ser compreendida em seus aspectos estruturais, buscar saber o que acontece antes, durante e após a projeção de um filme, detalhes da produção e como atua a indústria cinematográfica, inclusive, nestes tempos e Inteligência Artificial (IA), conotações ideológicas e outras particularidades. Então, o público em Belém terá a oportunidade de aprofundar conhecimentos nesse sentido das 10h às 12h30 deste sábado (21), na Kamara Kó Galeria por meio da exposição "Cinema em Cartaz(es)" e a ação formativa (minicurso) "História do Cinema: às margens de Hollywood". A programação é coordenada pelo jornalista, curador, crítico de cinema e cineclubista Adolfo Gomes.

As inscrições são gratuitas e o interessado deve apenas enviar um email para cinemaemcartazes@gmail.com informando que deseja participar. Haverá emissão de certificado de carga horária aos participantes. O projeto foi selecionado pelo Edital de Artes Visuais – Lei Paulo Gustavo.

Olhares

A exposição envolve 22 cartazes de filmes e oito fotos. "O foco desse nosso trabalho é o chamado cinema periférico, isto é, toda produção cinematográfica fora de Hollywood. Periférico no sentido de marginal. É como se o cinema fosse Hollywood fosse a rodovia Transamazônica e a produção periférica as vicinais e não a estrada principal. Então, quem se propõe a apenas ver a estrada principal, perde muito sobre o que acontece nas vicinais, nas outras produções pelo mundo", destaca Adolfo Gomes.

Desde a invenção do cinema, e também depois da ascensão e hegemonia de Hollywood, como pontua Adolfo, os filmes produzidos ao redor do mundo lutam contra a invisibilidade. Suas estratégias principais são a invenção, a representatividade e a paixão pelo audiovisual.

"Esta pequena introdução à História do Cinema, sob a perspectiva das filmografias periféricas, pretende celebrar a potência e o caráter transgressivo dos cineastas e produtores que criam à margem da indústria de Hollywood", salienta o pesquisador. O minicurso teórico de cinema tem como público-alvo estudantes e interessados no cinema brasileiro, críticos de cinema e professores de audiovisual, além de cinéfilos de uma maneira geral.

Cartaz(es)

Quando os cinemas de rua eram comuns, longe dos shoppings e da urgência instantânea das redes sociais, se vivia uma experiência cinematográfica totalmente diferente e é isso que é visto na exposição “Cinema em Cartaz(es)”. Ao longo de mais de 30 anos, Adolfo Gomes construiu um acervo de memórias afetivas, histórias e documentos visuais que são a fonte de inspiração para a mostra.

A instalação segue em cartaz até o dia 28 deste mês, na Kamara Kó Galeria, sempre de quarta a sexta-feira, das 15h às 18h30, e sábados, das 09 às 13h, com visitação gratuita. A exposição conta com acessibilidade em audiodescrição.

Serviço:

'História do Cinema: às margens de Hollywood', com Adolfo Gomes

Data: 21/09, das 10h às 12h30

Local: Kamara Kó Galeria

Endereço: Travessa Frutuoso Guimarães, nº 611, Campina

Inscrições gratuitas no email: cinemaemcartazes@gmail.com

Emissão de certificado aos participantes

Projeto selecionado pelo Edital de Artes Visuais – Lei Paulo Gustavo