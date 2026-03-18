Executiva flagrada em show do Coldplay revela que ex-marido também estava no local

A executiva Kristin Cavallari, flagrada em julho do ano passado na "câmera do beijo" de um show do Coldplay com seu chefe casado, revelou um detalhe curioso sobre o ocorrido - o seu marido Andrew Cabot, de quem ela já estava se separando, também estava presente no espetáculo.

"Eu estava entrando no show quando minha filha me mandou uma mensagem dizendo: É tão legal que você e Andrew estejam indo ver Coldplay", contou a executiva no episódio desta terça-feira, 17, do The Oprah Podcast. "Então, foi assim que descobri que meu ex-marido também estava no show."

Em conversa com a apresentadora Oprah Winfrey, Kristin afirmou que chegou a pensar o que faria caso encontrasse seu antigo companheiro durante o show. "Pensei: Será que vai ser estranho caso ele me veja com Andy? Mas eu estava no Gillette Stadium. Tinham 55 mil pessoas no estádio. Eu imaginei que não iria esbarrar com ele", brincou a executiva.

"No final das contas, teria sido melhor se eu simplesmente tivesse encontrado com ele", pontuou. Apesar da repercussão da notícia, a relação entre ambos é cordial. Andrew e Kristin entraram com pedido de divórcio em agosto do ano passado, mas já haviam se separado amistosamente antes da apresentação do Coldplay.

Relembre o caso

Durante a apresentação da banda britânica em Boston, nos Estados Unidos, no dia 16 de julho de 2025, o vocalista Chris Martin chamou a "câmera do beijo" e passou a interagir com diversos casais da plateia. As cenas de romance entre namorados e casados eram exibidas em um telão para todos os presentes.

Um dos casais flagrados, no entanto, não gostou nem um pouco da exposição. Ao perceberem que estavam sendo filmados, o homem se abaixou e saiu da visão da câmera e a mulher tampou a sua face com as mãos e virou de costas. A cena chamou atenção dos presentes.

"Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos", brincou Martin. A primeira hipótese, no entanto, se mostrou verdadeira. O momento foi registrado pelo público e postado nas redes sociais, ganhando milhões de visualizações em poucas horas.

O casal foi identificado: Andy Byron, CEO da Astronomer, e Kristin Cavallari, diretora de RH da companhia.

O grande problema é que o chefe da empresa bilionária de tecnologia era casado. Após o escândalo, os dois foram desligados da Astronomer.

"Eu tinha uma queda muito grande por ele", explicou Kristin no podcast da Oprah Winfrey. "E o sentimento era recíproco", complementou. Segundo a executiva, ela estava passando por um momento difícil por conta do seu divórcio e encontrou em Byron apoio. "Foi muito bom receber atenção e carinho de um homem incrível. Me fez muito bem", finalizou.