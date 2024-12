Exclusivo: Titãs prometem show de clássicos em Belém 'cidade maravilhosa'

‘O rock and roll nunca irá morrer’. O trecho da música de Neil Young (Hey Hey, My My – 2011), considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos, sintetiza o sentimento dos amantes do gênero, que nesta sexta-feira (29), têm motivos de sobra para comemorar em Belém com a chegada do evento ‘Claro que é Rock’, com shows de Titãs, e Dado Villa-Lobos & Marcelo Bonfá.

A noite dedicada ao rock acontece às 20h, no Espaço Náutico Marine Club, que também será palco de apresentações de artistas regionais do rock autoral paraense, incluindo Mobile Lunar, Ana Clara, Elder Effe e Lari Xavier.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Tony Bellotto, guitarrista do Titãs, falou sobre a expectativa para o show em Belém, além de detalhes sobre suas variadas facetas artísticas.

“Pra mim é sempre um prazer estar em Belém, é uma cidade que sempre recebeu os titãs muito bem, há mais de 40 anos quando nossa carreira começou e sempre que eu vou aí fico na expectativa de experimentar a maniçoba e outras delícias aí da cidade, que eu adoro”, conta o guitarrista.

Animado para a apresentação na cidade, Tony salienta que o setlist para o show inclui os maiores clássicos do Titãs, que certamente vão fazer o público de Belém ir à loucura.

"Nesse show vamos estar mais focados em tocar os clássicos. Como nosso último projeto foi o Microfonado, que foi mais focado em composições novas, com novos arranjos e parcerias, então esse show em Belém vai ser focado nas músicas mais queridas do público. Vamos tocar “Flores”, “Cabeça Dinossauro”, “Sonífera Ilha”, “Epitáfio”, “Isso”, “Enquanto Houver Sol”, “Porque Eu Sei Que é Amor”, entre muitos outros sucessos”, explica Belloto.

Além de tocar e cantar, Tony sempre se dedicou à composição de novas canções em sua jornada no Titãs. Segundo o artista, a criação faz parte da identidade da banda, que continua se reinventando ao longo dos anos.

Tony Bellotto (direita) afirma que mantém vivo o hábito de compor músicas novas (Foto: Tony Santos)

“O ato de compor sempre esteve presente em mim e nos outros integrantes da banda. Ao longo da nossa carreira, a gente sempre se propôs a compor canções novas e é isso que nos motiva a continuar tocando nos shows. Mesmo que em um show a gente nem toque as músicas novas, mas o fato de estar exercitando a composição, isso nos deixa até com mais vontade de tocar as mais clássicas. Então essa paixão por compor sempre existiu e continua viva até hoje”, comenta o músico.

Literatura e Música

Além da música, Tony Bellotto também expressa sua arte através da literatura. Ele já publicou onze livros na carreira, sendo o mais recente chamado de ‘Vento em Setembro’, um romance policial.

“Ele tem essa pegada de investigação, de mistério, é como se fosse um thriller policial, com uma narrativa focado no protagonista tentando descobrir um enigma. A história acontece em Assis, no interior de São Paulo, na década de 1970, na fazenda de um magnata rural que organiza uma festa para celebrar a perda da virgindade do filho. Aí algumas coisas estranhas acontecem lá e a história se inicia para descobrir o paradeiro de uma pessoa, que sumiu”, conta o escritor sobre a sinopse do livro.

O guitarrista do Titãs explica que as duas facetas, de escritor e músico, não se convergem tanto, pois se tratam de dois momentos distintos, mas que o completam como artista.

“O ato de escrever é algo que eu faço muito sozinho. Diferente da composição de canções, que é uma coisa mais participativa. A escrita dos livros eu faço sozinho, em um canto, em silêncio, então elas não se convergem muito. Mas do ponto de vista da criação, a ideia inicial, aí sim, creio que as duas partem de um momento de criatividade, mas sempre acontecem em momentos distintos. Quando eu quero dar um tempo de tocar, de compor, dou mais espaço para a literatura, quando a já estou cansado de escrever, vou pra música. São duas artes que completam momentos distintos da minha vida”, salienta.

Voltando a falar sobre Belém, Tony Bellotto conta que está entusiasmado para tocar novamente na cidade e revela que o público de Belém pode contar com uma participação muito especial no show.

“A gente sempre fica muito animado pra tocar aí. Primeiro porque é uma cidade maravilhosa, cheia de belezas, de uma cultura fantástica, e segundo porque o público de Belém tem uma intensidade muito grande, é uma galera que vibra muito a cada música e a gente sente isso. Nós ficamos muito felizes de ter a participação da Bruna Magalhães no nosso último projeto, uma artista da terra, e esperamos que ela possa fazer uma participação no nosso show aí”, conclui o artista.

Serviço:

Claro que é Rock, com shows de Titãs e Dado Villa-Lobos & Marcelo Bonfá

Data: 29 de novembro

Local: Espaço Marine Club - Av. Bernardo Sayão Belém

Horário: 20h