Ex-paquita Ana Paula Almeida comemora reconciliação emocionante com Xuxa

A ex-paquita Ana Paula Almeida compartilhou sua emoção ao ter feito as pazes com Xuxa, com quem estava rompida desde 2019. O reencontro ocorreu na noite da última segunda-feira (10), durante o lançamento do documentário da Rainha dos Baixinhos, e a ex-assistente de palco surgiu nas redes sociais nesta terça-feira (11) celebrando a reaproximação com a apresentadora.

"Sei que vocês também oraram e torceram muito para que esse dia chegasse, esse reencontro acontecesse, e foi da melhor forma possível. Deus estava no controle o tempo inteiro. Foi com muito amor, ternura e carinho. Um cheiro, muito aperto, muito abraço. Sabe aquele sentimento e olhas de antes, de quando eu morava com ela, de quando eu cresci com ela, nunca sumiu. Deus refez tudo, e eu sou muito grata a isso. Nem consegui dormir de tanta alegria", disse ela, expressando sua gratidão a Xuxa pelo reencontro.

"Obrigada por ter me permitido estar perto de você nesse momento tão especial para você. Foi um fechamento de ciclo abertura de um novo ciclo muito feliz na minha vida", disse Ana Paula Almeida.

Entenda a briga entre as duas

Xuxa rompeu sua relação com Ana Paula em 2019, após a ex-paquita inventar uma suposta agressão por parte de seu ex-marido, José Roberto Barbosa.

Na época, Xuxa havia prometido contratar um segurança para Ana Paula, mas mudou de ideia após a divulgação de um vídeo no qual a ex-paquita aparece se automutilando. "Sei que a Xuxa está magoada comigo, mas somos uma grande família. Tenho certeza de que ela, como pastora, vai me acolher novamente em breve", afirmou Ana Paula na ocasião.