Ex-funcionário revela que cães de Fiuk estão em abrigo há mais de 2 anos

Uma denúncia feita dias após a saída do cantor e ator Fiuk do confinamento na casa do BBB21 tornou pública a história de que o filho de Fábio Jr. teria deixado seus dois cachorros da raça Border Collie aos cuidados de um abrigo que cuida de animais abandonados enquanto participava do reality. Fiuk chegou a ser alvo de críticas da ativista Luísa Mel por tirar o lugar que poderia estar servindo ao resgate de dois animais de rua. Esta semana um ex-funcionário do Projeto Anjinhos da Rua, onde estão os cães do cantor, entrou em contato com a coluna de Léo Dias e deu outra versão para a história.

Quando foi confrontado pela imprensa pelo fato de ter deixado seus animais em um abrigo, Fiuz chegou a dizer, por meio de sua assessoria de imprensa, que os cachorros estariam na ONG apenas por um tempo. No ano passado, o ator chegou até a participar de um quadro no programa domingão do Faustão com um dos animais.

Mas, de acordo com as novas revelações, Fiuk deixou os cães lá bem antes de entrar para o Big Brother Brasil por não poder dar assistência aos bichos. Os animais estariam lá há pelo menos dois anos. Por meio de áudios e prints.o ex-funcionário contou que trabalhou no projeto de junho de 2020 a dezembro de 2020 e os cachorros já estavam lá, bem antes de começar BBB.

"E o pessoal fala que os anicmais já estão lá há muito mais tempo. Inclusive, tenho conversa aqui com um rapaz que trabalhou lá um ano antes de eu entrar e falou que os cachorros já estavam lá. Então, podemos contar no mínimo dois anos. Fiuk se apresentou no Faustão em 2013, o cachorro era bem novinho e hoje ele já está bem mais velhinho”, afirmou.