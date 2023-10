Ex-frentista se emociona ao ver suas obras expostas no Louvre, em Paris

O artista baiano Eduardo Lima não conseguiu segurar a emoção ao ver suas obras expostas no Museu do Louvre, em Paris, o mais famoso do mundo. A reação do artista plástico viralizou nas redes sociais.

O vídeo foi gravado na sexta-feira (20), pela esposa do artista, Cida Lima. Ela registrou o momento em que Eduardo chegou à capital francesa e viu sua série de quadros expostos próximo à Monalisa pela primeira vez.

“Quando pisei no museu, já fui lembrando de toda a minha trajetória. Ex-frentista, sem patrocínio nenhum, muitas dificuldades. Fomos juntando moeda por moeda para chegar até aqui”, contou.

Eduardo deixou trabalho como frentista, há cerca de 20 anos, para se dedicar à arte. Suas obras refletem a sua vivência em Capim Grosso, no sertão da Bahia. “Pinto o que vi, vivi e senti, por isso minha arte é viva”, descreve Eduardo.

No ano passado, ele pôde mostrar o seu talento em uma exposição em Londres. Autodidata, hoje o artista vive da arte e tem seu próprio ateliê no município baiano, onde vive. Eduardo Lima também tem suas obras espalhadas por mais de 25 países.