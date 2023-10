Ex do jogador Hulk faz passeio de lancha com namorado

Iran Ângelo aproveitou o feriado para deixar São Paulo, onde vive com os filhos desde que se separou do jogador Hulk, e viajar para João Pessoa, na Paraíba, sua terra natal. O motivo da viagem, além de visitar seus familiares, é reencontrar o namorado, Lucas Suassuna, que mora na capital paraibana.

A ex-mulher do jogador e o novo amor fizeram um passeio de lancha na manhã do último sábado, 14, na Ilha da Areia Vermelha. Ao postar registros do passeio, eles foram cobrados pelos seguidores. "Quero foto do casal", escreveram nos comentários.