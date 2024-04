Ex de Preta Gil pede desculpas em vídeo nas redes sociais

O ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy, fez um vídeo de pronunciamento nas redes sociais sobre as atitudes dele que resultaram no fim do relacionamento com a cantora, mas sem jamais mencioná-la. Na publicação, ele disse estar arrependido das coisas que fez.

VEJA MAIS:

“Depois de tanto silêncio, o que julgava ser a melhor opção... não foi fácil tomar essa decisão, não está sendo fácil tomar essa decisão, gravar esse vídeo, mas depois de tanto trabalho mental, emocional e psicológico, eu tomei essa decisão", inicia ele no vídeo.

“Quero deixar muito claro aqui que esse vídeo é unicamente exclusivamente em busca de paz, eu não quero guerra com ninguém. Eu não quero brigar com ninguém”, salientou o personal trainer.

As constantes traições de Godoy, inclusive durante o período em que Preta enfrentava um câncer, são alguns dos motivos que fizeram a artista terminar o relacionamento. No pronunciamento, Rodrigo em nenhum momento falou diretamente sobre o assunto, mas pediu desculpas pelos seus erros.

“Não estou aqui para me justificar, estou aqui para reconhecer meus erros e de alguma forma pedir desculpa publicamente, coisa que eu já venho fazendo no meu particular ao longo desse um pouco mais de um ano. Meus trabalhos mentais, minha terapia me ajudaram muito a tomar essa decisão, inclusive têm me ajudado muito a manter a cabeça no lugar", afirmou.

Na publicação, o ex de Preta Gil declarou que recebeu muitos ataques após o fim da relação com Preta, os quais fizeram ele refletir sobre o suicídio.

"Hoje eu consigo entender completamente as pessoas que passam por coisas pesadas e tentam contra a própria vida. É terrível. A internet tem um poder absurdo que as pessoas deveriam usar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela, sim".

Em outro trecho, Godoy afirma que seu objetivo agora é mudar e viver de uma forma diferente da qual ele vivia. "Infelizmente o tempo não anda para trás para que eu consiga viver um momento já vivido e viver de uma forma diferente, de uma forma que eu acredito hoje como deveria ser, como deveria ter sido. Uma forma mais honesta, mais justa", pontua.

“Não adianta eu vir aqui gravar esse vídeo, pedir desculpa, pedir perdão, me arrepender, não vai fazer voltar o tempo, voltar e mudar o que eu vivi, mas eu estou aqui para tentar amenizar alguma coisa e dores causadas”, concluiu o personal.