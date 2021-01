Ex-BBB Flay está morando com o novo namorado

A ex-bbb Flay está morando desde setembro com o namorado modelo, em São Paulo. Pedro, que é da cidade de Formiga, no interior de Minas Gerais, estava morando fora do país e desde o início do namoro, em setembro, ele está na casa da ex-BBB. Na terça-feira (5), ele fez uma declaração de amor para a namorada.

"Já não aguentava mais esperar para gritar para quem quer que seja que você é a mulher da minha vida. Só a gente sabe o que sentimos e o que vivemos. Surreal tudo isso. Obrigado por me fazer tão feliz e cuidar de mim", escreveu ele ao postar uma foto romântica dos dois. "Ah, tô surtando. Te amo", respondeu a ex-BBB, que já tinha aparecido com o rapaz em post no Tik Tok e Instagram.