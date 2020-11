Ex-BBB Felipe Prior virá a Belém participar de festa em meio a pandemia

O polêmico ex-BBB Felipe Prior estará em Belém no próximo domingo (8). Em meio a pandemia, ele e outro ex-BBB, o paraense Hadson Nery, farão presença VIP em uma festa em uma conhecida casa de shows na Cidade Velha.

Prior e Hadson formaram amizade no programa, que foi exibido pelo Globo este ano. Polêmicos, eles eram do "time machista" da edição, comandado justamente por Felipe Prior. Esse último, conquistou muitos fãs fora do programa global e protagonizou uma forte amizade com Babu Santana, um dos participantes mais queridos da edição.

Alvo de ao menos duas denúncias de prática de estupro e uma de tentativa de estupro, Prior deverá ser julgado em maio de 2021 pelos crimes. Os casos foram revelados pela revista Marie Claire em abril deste ano após ele deixar o reality show. As denúncias são de casos que teriam sido praticados nos anos de 2014, 2016 e 2018. Prior nega todas as acusações.