Ex-BBB é inocentado de acusação de estupro contra youtuber

Antonio Rafaski, um dos gêmeos participantes do “Big Brother Brasil 17”, foi inocentado da acusação de estupro contra a youtuber Vitoria Castro. O caso aconteceu durante um passeio de navio, em março de 2019. As informações são da coluna de Leo Dias.

A gestora de imagem do ex-BBB, Bia Carmagnani, explicou que a ação, que reuniu provas para a defesa de Antonio, foi fundamental para esclarecer o caso.

“Acusações sérias como essa que Rafaski, infelizmente, foi obrigado a passar, além de trazer traumas para ele e seus familiares, mancha a luta de muitas de nós, mulheres, por tratamento digno e mais igualitário entre nós e os homens. O estupro ou a tentativa dele precisam sempre ser denunciadas e apuradas, mas utilizar desse recurso de forma inverídica para prejudicar alguém, enfraquece nossa luta diária”, disse Carmagnani.



Já o advogado do ex-BBB, Sylvio Augusto Silva Junior, informou que a decisão de arquivamento do Inquérito Policial não poderia ser diferente. Para Sylvio Augusto, as provas, evidências e testemunhas eram claras e enfáticas de que não houve crime.

“Por conta disso e agora diante da grande decisão a favor do meu cliente, todas as medidas judiciais cabíveis (cíveis e criminais) serão adotadas em face da autora das acusações, a fim de inibir que outras pessoas, de forma irresponsável, para se auto promoverem e sem medir consequências, estraguem a vida pessoal e profissional do próximo”, ressalta o advogado à coluna.

Entenda o caso

A youtuber Vitoria Castro, conhecida nas redes sociais como Vee Castro, publicou um vídeo relatando o assédio, dizendo que entrou no quarto de um ex-BBB com um amigo, mas acabou ficando sozinha com o jovem. Na ocasião, de acordo com ela, ele cometeu o estupro.

“O menino da cabine, sem ser o meu amigo, estava de bermuda e sem camisa. Ele abaixava a bermuda e estava provocando. Teve uma hora que ele tirou o short e ficou pelado na nossa frente… Por fim, ele pegou a toalha e enrolou no corpo e foi tomar banho (…) O menino que estava na cabine, eu não posso citar nomes então fica meio complicado, saiu e me deixou com o cara”, contou, à época.

“Depois perguntei por que ele havia saído e disse que estava sentindo um clima entre a gente, só que foi um clima só da parte do cara. Ficou só eu e ele na cabine. Eu estava sentada mexendo no celular e ele me deitou e ficou chegando muito perto do meu rosto. E eu virava o rosto, ele perguntava o porquê, e eu dizia que não podia. Mas ele chegava cada vez mais perto do meu rosto e, por fim, ele me beijou. E depois só lembro da cena da gente em pé”, completou a youtuber.

Hoje, Antonio Rafaski mora nos Estados Unidos e, desde a acusação, o ex-BBB está isolado no exterior, segundo sua gestora de imagem.