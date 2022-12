Evento reúne os principais Coros do Pará e marca a chegada natalina na capital paraense

Então é Natal e o público da capital paraense vai poder prestigiar o IV Encontro de Coros do Pará, promovido pelo Governo do Estado, através da Fundação Carlos Gomes (FCG). O evento será realizado nos próximos dias 19, 20 e 21 de dezembro, na Igreja de Santo Alexandre, com encerramento no Theatro da Paz, em Belém.

Segundo a professora Maria Antônia Jimenez, responsável pelo evento, “o principal objetivo desse evento é poder oferecer um palco para todos os Coros do Estado do Pará que se sentirem preparados para participar e mostrar seu talento. O público pode esperar uma linda apresentação em uma vitrine de Coros em uma oportunidade de se confraternizar neste final de ano e também aprender mais sobre a arte. No encerramento, vamos ter um grande coral de pout-porri de músicas natalinas com a presença do Coro do Instituto Carlos Gomes”, afirmou.

O evento tem como objetivo promover o encontro de coros de diversas instituições públicas e privadas de Belém e região metropolitana. O encerramento no Theatro da Paz terá a participação dos 17 corais que se apresentaram nos dias anteriores, oferecendo para a população um concerto de Natal, reunindo todos os músicos participantes e a Orquestra Sinfônica Carlos Gomes, despertando e envolvendo o público no espírito natalino.

Para fechar a programação do Encontro de Coros do Pará, será realizado um grande concerto de Natal para o público. O Concerto de Encerramento será no dia 21 de dezembro, às 20 horas, no Theatro da Paz, com entrada franca. Na ocasião, todos os coros que participaram do evento irão se reunir no palco para cantar juntos. Os cantores serão acompanhados pela Orquestra Sinfônica Carlos Gomes e regidos pelo professor e maestro Pedro Messias.

Os ingressos para o encerramento serão vendidos na bilheteria do Theatro da Paz e no site www.ticketfacil.com.br, no valor de R $2,00, a partir das 9 horas do dia do evento. É necessário apresentar comprovante de vacinação na entrada do Theatro da Paz no dia do Concerto.



Coros participantes: Coro Coruni, Coral Itacy Silva, Coro Infanto-juvenil Vale Música, Coral Belencanto do Grupo Cynthia Charone, Coro Som de Júbilo, Coro Scolla Cantorum, Coral Fazend'art, Coral Jayme Ovalle, Coro Carlos Gomes, Coral AABBFENABB, Coro Saúde e Vida, Coro Vozes da Adepará, Coro Casa Incantus, Coro Musical de Belém, Coro Madrigal João Bôsco Castro, Coro Madrigal da UEPA e Coro Infanto-juvenil Amiguinhos de Jesus.