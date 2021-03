Evandro Santo lembra da passagem pelas aparelhagens de Belém

O humorista Evandro Santo foi o convidado desta terça-feira (2) para o bate-papo do "Égua do Babado". O humorista falou da carreira e sobre o que está achando sobre o BBB 21. Na visão do humorista, que participou de "A Fazenda" na edição de 2018, não dá para limitar uma pessoa ao que é visto dentro de um reality.

Atualmente, o humorista está trabalhando na TV WA, um canal fechado, onde tem o Programa Reinvenção e na TV aberta, está no Ratinho, fazendo o Jornal Rational. Evandro Santo falou sobre a temporada no Pânico e relembrou sobre uma matéria que veio fazer para o programa nas aparelhagens de Belém. "Foi uma das melhores matérias que já fiz na vida", recordou o humorista.

Evandro passou 11 anos no Pânico e diz que foi um importante momento de sua carreira e que sua passagem deixou um legado. Com relação a reality, Evandro disse que foi positivo participar de A Fazenda. "Foi extremamente positivo para a minha carreira, ganhei cachê, ganhei seguidores e não saí com uma imagem negativa, ou seja, foi ótimo", destaca o humorista.

Sobre o BBB, ele disse que é complicado julgar uma pessoa baseada apenas pela participação pelo reality. "Quando você entra em um reality você descobre diversas facetas suas. É muito complicado julgar as pessoas. Ninguém é uma coisa só. Fiquei muito pensativo com a Karol Conká, pois aquilo é um game, não leve para o pessoal", destaca o artista.

Mas quem quiser conferir a entrevista completa é só acessar no IGTV de Oliberal.com