Estúdio de Belém realiza ‘Tattoo Flash Girl de Verão’ nesta sexta-feira

O Tattoo Flash Girl está de volta! Organizado pelo estúdio Casarão Ink, a 6ª edição do evento de tatuagens começa nesta sexta-feira (9) em clima de verão, na Casa Namata, na Batista Campos. Com a participação de dez tatuadoras da Grande Belém, o maior evento com profissionais da cidade se estenderá até o domingo (11), garantindo muitas novidades e desenhos diferenciados para quem deseja eternizar uma arte na pele.

A edição do evento disponibilizará mais de 500 desenhos distintos em tamanhos variados para o público. Com diferentes tatuadoras, o Tattoo Flash Girl contempla uma grande variedade artística para os clientes.

A ideia por trás do evento organizado pela body piercer Yanna Ribeiro é dar visibilidade para as mulheres artistas e reunir tatuadoras com estilos de trabalhos diferentes, como profissionais que atuam com o “Blackwork”, que são tatuagens feitas somente com tinta preta, e o Geek: artes baseadas em representações de personagens de quadrinhos, animes e jogos de videogame.

“Todo ano realizamos uma edição contando com convidadas novas e outras que já estão desde a criação. Desde a primeira, em 2017, o intuito do evento era apresentar as mulheres presentes na cena da tatuagem na cidade, que não eram muitas. Hoje a gente tem uma variedade de tatuadoras, artistas plásticas que tatuam, trabalham com grafismo. Em 2017, essa cena ainda era algo que estava ‘engatinhando’. Então, a ideia sempre foi mostrar e apresentar as tatuadoras que estavam na cena ou surgindo na cidade, valorizando aquela mulher que está ali em um mercado da tatuagem que é predominantemente masculino”, conta Yanna.

Leticia Oliveira está na lista das tatuadoras que farão parte do Tattoo Flash Girl. Esta é a primeira vez que a tatuadora, especializada em Blackword, participa do evento que promete agitar a capital paraense.

“Estou bastante ansiosa e muito grata por ter sido convidada e com muitas expectativas. É uma oportunidade incrível de compartilhar o conhecimento e experiências com as demais profissionais”, comemora.

Convidada por Yanna, Jey Brito também é estreante e também comemora a participação nos dois dias de ‘flashs’, além de estar ao lado de outras nove artistas talentosas da capital. “Como é a primeira vez participando, estou muito ansiosa. Adorei a iniciativa por se tratar de um evento onde 100% das artistas são mulheres e ter a oportunidade de cada uma mostrar a singularidade do seu trabalho e assim trazer mais visibilidade às artistas”, conta.

Sobre o Casarão ink Studio

Fundado pela piercer e modificadora corporal Yanna Ribeiro e outros três amigos, o Casarão surgiu em 2016, em Belém do Pará. Durante os oito anos de existência, o empreendimento voltado para tatuagens já realizou campanhas beneficentes como troca de tatuagens por brinquedos para doação em comunidades e coberturas de cicatrizes em mulheres. Além disso, o espaço realiza o “Flash Girl”, que já está na sua 6ª edição, um evento de tatuagens somente com tatuadoras convidadas e repleto de promoções para o público.