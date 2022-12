Estudantes do IFPA apresentam espetáculo ‘Bebé Desonline’, sobre os desafios do ensino remoto

A pandemia de Covid-19 em período de isolamento social trouxe desafios para a educação brasileira, que precisou se adaptar ao ensino remoto. Inspirado neste recorte, a turma do curso técnico em eventos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) apresenta o espetáculo "Bebé Desonline", nesta segunda-feira (19), às 10h no campus Belém.

A apresentação faz parte da programação de Natal do campus Belém e tem como protagonistas as atrizes e professoras Marinete Boulhosa e Neila Cabral, que interpretam Bebé Bezentina Dedé Desolina respectivamente. A peça é dirigida pela professora Silvia Silva. "O texto é de Marinete com direção da Profª Silvia Silva. A ideia surge como um projeto de Ensino Arte Educação. Eu fiz teatro há alguns anos. Já contracenei com Alessandra Nogueira dos Palhaços Trovadores, Raul Franco e Wendell Bendelack, ambos atores paraenses que estão no RJ", declarou Marinete.

A atriz revela que o espetáculo é uma crítica a respeito do ensino remoto e os desafios que a comunidade escolar, do ensino, passou durante o auge da pandemia. "Fala de forma lúdica das estratégias que o povo cria para superar os desafios de estar 'numa' região com acesso limitado à internet, dos sonhos de estudar e 'vencer na vida', da exclusão sócio-econômica que vive a região, da precariedade dos acessos, mas de como o povo marajoara luta para conquistar seus objetivos", ponderou.

Sobre Bebé, a personagem de Marinete, ela é uma senhora marajoara e animada, que gosta de contar as histórias que viveu no IFPA no curso de eventos, relembrou a atriz. Ela aproveita e reforça o convite para o público. "Ela vai mostrar como é estudar on-line a partir da maior ilha fluviomarinha do mundo, a ilha do Marajó", disse.

No elenco também tem participações especiais: Ana Flávia, Anne Silva e André Castro. Sonoplastia por Andreza Pinheiro e direção de Silvia Silva. Quem for assistir ao espetáculo é convidado pela turma a levar 1kg de alimento não perecível, ou itens de material escolar, ou roupas e calçados para ajudar na campanha do Natal Amigo.

Serviço

Evento: Bebé desOnline

Data: 19/12, segunda-feira

Horário: 10h

Local: auditório central UFPA, campus Belém.

Doações Natal Amigo: alimentos não perecíveis, material escolar, roupas, calçados, brinquedos.