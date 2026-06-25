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'Estrelas da Casa': Belo e Junior comandarão equipes de gêneros musicais no programa

Ao longo da competição, os candidatos precisarão defender a própria permanência no reality e, também, o desempenho coletivo de suas equipes

Estadão Conteúdo
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Belo e Junior serão mentores do "Estrelas da Casa" (Divulgação | Mônica Benini)

A terceira temporada de Estrelas da Casa, que tem estreia prevista para agosto, terá uma dinâmica baseada em dois dos gêneros mais populares da música brasileira. A disputa será dividida entre os times de Pop e Pagode, que contarão com a orientação de dois artistas já confirmados no elenco do programa: Belo e Junior. Cada um ficará responsável por liderar os participantes de seu respectivo gênero musical.

Ao longo da competição, os candidatos precisarão defender a própria permanência no reality e, também, o desempenho coletivo de suas equipes. A cada semana, os grupos serão colocados à prova em uma disputa que definirá qual estilo seguirá mais forte na corrida pelo prêmio. Ao fim da temporada, apenas um dos gêneros será consagrado vencedor.

Belo e Junior terão a missão de acompanhar a formação dos times, orientar os participantes e contribuir para o desenvolvimento artístico dos cantores. Além dos treinamentos, os mentores também participarão de momentos decisivos da competição, ajudando a avaliar estratégias e o desempenho dos integrantes de suas respectivas equipes.

Anitta também estará presente no programa. A artista terá papel de destaque na temporada e atuará como conselheira dos participantes, trabalhando em parceria com os mentores nos principais momentos da disputa.

Histórico do programa

O reality segue sob o comando de Ana Clara. A produção é assinada por Mariana Timoner e Rodrigo Tapias, com direção geral de Aida Silva e Carlo Milani e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

Nas temporadas anteriores, o programa premiou artistas solo. O cantor Luca venceu a primeira edição e levou prêmio em dinheiro, contrato com gravadora e turnê nacional. Já Thainá Gonçalves foi a vencedora da segunda temporada, também com premiação milionária.

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