Estrela do OnlyFans compra primeiro apartamento aos 19 anos

Aos 19 anos, a jovem, mais conhecida como Morgnla, contou no Twitter, nesta quinta-feira (18), que conseguiu comprar seu primeiro apartamento. Ela respondeu às críticas da melhor forma possível.

“‘OnlyFans não é trabalho de verdade’. Ok, então como eu consegui comprar meu primeiro flat aos 19?”, ironizou a modelo.

“OnLyfAns iSnT a ReAL jOb” ok so why have i just bought my first flat at 19???? pic.twitter.com/JznqSM3t8g