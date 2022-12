Estrela de 'Wandinha', Jenna Ortega dobra múmero de seguidores e passa de 20 milhões

Jenna Ortega, a estrela do novo sucesso da Netflix, "Wandinha", é um fenômeno também na internet. Com a estreia da série que resgata o personagem da Família Addams, a atriz dobrou o número de seguidores no Instagram nos últimos sete dias, ultrapassando so 20 milhões na rede social neste domingo (4).

A protagonista de "Wandinha" esteve no Brasil para a promover a série, atualmente preferida de 9 entre 10 telespectadores do Netflix. Ela foi ovacionada por uma multodão na CCXP, evento que reúne milhares de fãs de cultura pop em São Paulo atualmente.

No Instagra, ela agradeceu o carinho que recebeu do público brasileiro. "Muito obrigado por nos receber, Brasil. Que grupo querido e que honra", escreveu ela.

Série resgata personagem da Família Addams

Baseada nos personagens clássicos de A Família Addams, Wandinha acompanha a infame personagem, aqui interpretada por Jenna Ortega, enquanto ela investiga uma série de assassinatos sobrenaturais pela cidade. A trama explora a adolescência de Wandinha estudando na Academia Nevermore, uma escola onde ela aprende a dominar suas habilidades paranormais.

Ao longo da série, a personagem passará por um processo de amadurecimento com a ajuda de sua mãe, Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones). Conforme Wandinha se aprofunda nos mistérios que circundam a cidade, ela descobre que algo também sobrenatural envolveu seus pais há 25 anos atrás. Ao mesmo tempo, Wandinha precisa equilibrar relações novas e complicadas com sua personalidade sagaz, fria e sarcástica. A série é escrita por Al Gough e Miles Millar e tem direção de Tim Burton.