'Estou estreando um novo programa', diz Ana Maria sobre 'Mais Você' em SP

Ana Maria Braga vai voltar nesta segunda-feira, 22, a apresentar o Mais Você nos Estúdios Globo, em São Paulo, onde estreou o programa em 1999. Até o início da pandemia do novo coronavírus, apresentadora estava atuando no Rio de Janeiro, local em que ficou por 12 anos.

Segundo a emissora, o novo ambiente, criado pela equipe da cenógrafa Larissa Marreco, continua com o clima de casa da Ana Maria e terá o Louro José representado no novo cenário. A pedido da apresentadora, a bancada de seu companheiro será mantida no mesmo formato que antes.

"Estou ansiosa. Nosso cenário está extremamente diferente e lindo. Foi neste endereço que começou a minha história com o Mais Você. Estou muito feliz e com a sensação de que estou estreando um novo programa, com aquele frio na barriga e com muita expectativa", revela Ana Maria. Devido a pandemia, nos últimos 10 meses, ela apresentou o programa de sua casa, na capital paulista.

Sobre o Louro, interpretado por Tom Veiga, que faleceu em novembro de 2020 em decorrência de um AVC, a assessoria do programa explicou que não tem informações se o personagem será substituído nesta nova fase do Mais Você.

O programa irá manter os quadros clássicos como Dando um Retoque, Tapa no Visual, Por um Fio, Jogo de Panelas, Superchef e Superchefinhos, os criados mais recentemente como Giro Mais Você, Feed da Ana e Delivery, além dos que foram adaptados para a pandemia como Solteiros Online e Tem que aparecer na Ana Maria.

O cenário conta com uma grande sala de estar com jardim vertical, um espaço para o escritório, onde Ana tem o costume de iniciar a atração, a mesa do café da manhã, onde recebe convidados, e a clássica cozinha, de onde ela ensina variadas receitas ao público.

"Muito de mim está lá no novo cenário. Quando entrei pela primeira vez, fiquei encantada, emocionada e muito apreensiva em estrear e começar a usá-lo", acrescentou a apresentadora.