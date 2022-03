Estilista paraense lança coleção de moda com intuito de exaltar a cultura periférica da cidade

O estilista paraense Petrvs Figueira apresenta sua nova coleção de moda “Muleke Doido”, simbolizando alto astral e energia positiva como ele mesmo define. O projeto, que é um desdobramento do seu primeiro livro, Mente Em Flama (2021), será lançado no sábado (12) nas redes sociais do artista. O trabalho visa descrever o bairro da Sacramenta como cenário de uma crítica social bem humorada com memórias afetivas que exaltam a cultura periférica.

Petrvs destaca que a coleção “é um recorte do meu primeiro livro. Nela, me inspiro no universo da periferia para fazer uma crítica humorada sobre a marginalização do jovem chamado pivete. Ele é o personagem de ‘Muleke Doido’”, explicou o artista. O projeto é inspirado em uma juventude apaixonada por aparelhagens na Belém do Pará dos anos 90.

A linha streetwear é composta por peças básicas que trazem recortes esportivos, texturas fluidas e volumetrias que reinventam o estilo casual. O destaque vai para a estamparia autoral, a cartela de cor pop que mistura tons terrosos das casas de alvenaria, nuances de pele e cítricos que se combinam ao nylon reflexivo. De acordo com o artista, os modelos revelam a beleza miscigenada dos moleques (pretos, pardos e descendentes de indígenas e orientais), que durante uma tarde nublada, atravessam a cidade para reivindicar seu espaço dentro de uma sociedade ainda preconceituosa.

A realização é fruto do Edital Prêmio Vicente Salles de Experimentação Artística 2021, promovido pela Fundação Cultural do Estado do Pará e Governo do Pará. E tem parcerias com Kasa Coentro e AfroLab Moda. “Começa aí o valor dado ao artista. Esse suporte é importante para executar projetos maiores, como a realização desse Fashion Film que traz uma resposta ao sofrimento da pandemia e a necessidade de buscar por uma sociedade mais responsável e inclusiva. Minha mensagem na moda sempre será uma inquietação”, concluiu o estilista.

Agende-se

Lançamento da coleção “Muleke Doido” de Petrvs Figueira

Data: 12/03

Local: Instagram do estilista @petrvsfigueira