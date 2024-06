Estão abertas as inscrições para o concurso cultural do Instituto Sicoob nas escolas de Belém

O Instituto Sicoob realiza até o dia 30 de junho as inscrições para o Concurso Cultural. Podem participar alunos de escolas públicas, privadas e cooperativas educacionais. O concurso tem como objetivo envolver escolas, alunos e a comunidade, permitindo a construção de conhecimentos que fomentem a prática do cooperativismo durante as atividades escolares.

O tema deste ano incentiva a produção textual com o seguinte tema: “Atitudes simples, escolhas conscientes.” A inscrição é gratuita e deverá ser realizada exclusivamente pelo site: concursocultural.institutosicoob.org.br .

A assistente de marketing da Sicoob Coimppa, Luciana Lucena destaca como é a preparação para o concurso. “Os alunos participantes recebem aulas práticas sobre o tema escolhido para a edição do programa e são estimulados a criar produções textuais alinhadas e iniciadas na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC", explica.

Vejas quais são as premiações:

Etapa local- premiação

Aluno: Kit escolar

Professor: presente surpresa

Etapa regional-premiação

Aluno: tablet + medalha Professor: medalha

Etapa nacional- premiação

Aluno: notebook + troféu Professor: troféu

Instituição de ensino: projetor + caixa de som

Categoria Desenho: alunos do 3º ano

Categoria Texto Narrativo: alunos do 5º ano

Categoria Poema: alunos do 7º ano

Categoria Tira em Quadrinhos: alunos do 9º ano.



CONTATO: Sugestão de entrevistada: Luciana Lucena-Assistente de marketing da Sicoob Coimppa.