Estação das Docas abrirá excepcionalmente na terça-feira (20)

A Organização Social Pará 2000, responsável pela administração da Estação das Docas, em Belém, anunciou uma alteração no horário de funcionamento do complexo turístico para a próxima terça-feira (20). Excepcionalmente neste dia, a Estação das Docas estará aberta ao público das 10h à meia-noite.

Essa mudança temporária se deve às obras de restauração que estão sendo realizadas no local, que resultaram na redução dos horários de funcionamento e no fechamento durante as terças-feiras. A alteração permitirá que turistas e moradores locais possam aproveitar as atrações da Estação das Docas em um dia adicional na próxima semana.

Horário de funcionamento

A Estação das Docas é um dos principais pontos turísticos de Belém e conta com uma variedade de atrações, como restaurantes, lojas e eventos culturais. Confira o horário de funcionamento:

• Segunda-feira: 10h à meia-noite

• Terça-feira: fechado (excepcionalmente aberto no dia 20/02, das 10h à meia-noite)

• Quarta-feira: 10h à meia-noite

• Quinta-feira: 10h à meia-noite

• Sexta-feira: 10h à 1h

• Sábado: 10h à 1h

• Domingo: 10h à meia-noite