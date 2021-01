'Essa sua risadinha é tudo para mim. Acho que estou apaixonada', diz Viih Tube para Lumena

Participante mais nova da casa do BBB21, Viih Tube se declarou para a psicóloga Lumena na noite da última terça-feira (26). Em uma conversa emocionante, a influenciadora disse amar a personalidade da psicóloga. "Você é uma pessoa que eu gosto muito, de verdade, de conhecer. Gostei muito do seu jeito de ver a vida, de pensar, de levar, de se posicionar. Você é uma mulher incrível", disse Viih, que ainda continuou com os elogios. "Você tem um equilíbrio ótimo. Eu amei isso. Essa sua risadinha também, é tudo para mim. Eu acho que estou apaixonada por você", confessou.