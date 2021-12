Esposa de Maurílio demonstra esperança na saúde do cantor: 'Última palavra não vem do médico'

Após ser noticiado que o cantor Maurílio, que permance internado, sofreu uma piora em seu estado clínico, Luana Ramos usou as suas redes sociais para demonstrar fé na recuperação do marido.

“Ele vai vencer, está vencendo! Vamos continuar firmes”, disse a moça em uma sequência de publicações com fotos do sertanejo. Em outra ocasião, ela disse que "a última palavra não vem do médico, vem de Jesus".

Na última terça-feira, 28, o jovem que faz dupla de Luiza apresentou uma infecção grave nos pulmões, segundo informações do médico Wandervan Azevedo. Nesta quarta-feira, 29, o hospital divulgou boletim apontando que ele teve piora em seu estado de saúde nas últimas 12 horas.