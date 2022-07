Espetáculo paraense 'Solo do Marajó' é apresentado em Festival Internacional em São Paulo

O espetáculo "Solo do Marajó", inspirado no universo de Dalcídio Jurandir, é destaque no Festival Internacional de Teatro São José do Rio Preto (FIT Rio Preto), que começa hoje, 21, e segue até o próximo dia 30. O espetáculo em formato de monólogo apresenta oito histórias, que constroem um retrato da vida do povo amazônida, que habita pequenos povoados. Aos paraenses que residem em São Paulo e ao público em geral, a oportunidade de assistir ao Solo do Marajó é nesta sexta, 22, e sábado 23, às 19h, no Teatro Municipal Nelson Castro.

Apresentado pelo grupo Usina, que tem 34 anos de existência, o Solo do Marajó tem dramaturgia, figurino e atuação de Cláudio Barros e dramaturgia, iluminação e direção de Alberto Silva Neto. Alberto contou que o espetáculo concorreu com 800 inscritos, de 23 estados brasileiros e 15 países. "Nós nos inscrevemos para concorrer ao FIT Rio Preto e ficamos entre os 30 espetáculos selecionados entre mais de 800 inscritos. Salvo engano, nós e um espetáculo infantil de Manaus somos os únicos representantes do Norte", explicou o artista.

O diretor destacou a relevância de ser o único espetáculo paraense em um festival internacional e, também, a oportunidade de levar a arte feita na Amazônia para que outros públicos a conheçam. "É muito importante estarmos lá pra mostrar que em todo o país existe uma produção cênica original, com características próprias. É essa diversidade que constitui uma forte dimensão política, porque descentraliza a produção dos ditos centros culturais hegemônicos, como Rio ou São Paulo", argumentou.

O espetáculo foi criado há 14 anos, relembrou Neto, que celebra a participação do grupo e a parceria feita para contar a história, por meio do corpo de Cláudio Barros, que está sozinho, em um palco, materializando as oito narrativas em seus gestos e voz. "Estar no FIT Rio Preto é um dos capítulos mais importantes desta aventura de fazer o espetáculo Solo de Marajó, que já se estende por 14 anos. Foi criado a partir do romance 'Marajó', de Dalcídio Jurandir. Sem a preocupação de dar conta da fábula romanesca, extraímos 8 histórias que, juntas, constroem um retrato do universo dalcidiano - a vida do povo amazônida que habita pequenos povoados", concluiu.

Serviço

Espetáculo: 'Solo do Marajó'

Evento: FIT Rio Preto

Local: Teatro Municipal Nelson Castro, avenida Felíciano Sáles Cunha, 1020, Jardim Novo Aeroporto, São José do Rio Preto - SP.

Data: Sexta, 22, e sábado, 23.

Horário: 19 horas

Ingressos: R$20,00 a inteira e R$10,00 a meia entrada estudantil.