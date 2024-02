Espetáculo 'Lapsus' dá início ao Projeto Leitura Dramática, no Theatro da Paz, nesta terça (20)

O Theatro da Paz recebe a primeira sessão do Projeto Leitura Dramática, e para a estreia, a Cia. 2 de Teatro é o grupo convidado a se apresentar com a leitura do espetáculo “Lapsus”, dramaturgia de Mário Zumba e direção de Marton Maués. A apresentação será nesta terça-feira (20), às 18h, no foyer do Theatro da Paz, em Belém. Com entrada franca, o evento é uma iniciativa do Governo do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

O formato de leitura dramática, escolhido para a apresentação, destaca a interpretação dos diálogos e a expressão emocional dos personagens. Segundo Edyr Proença, diretor do Theatro da Paz, essa forma teatral promove uma experiência íntima e envolvente para o público, onde as palavras ganham vida e emocionam.

O Projeto "Leitura Dramática" deve ocorrer a cada dois meses no foyer do Theatro da Paz. "Em cada edição, exploraremos novas narrativas e mergulharemos no universo da interpretação teatral de forma singular, envolvendo a audiência", informou o diretor.

"Lapsus" narra a complexa relação entre um idoso com Alzheimer e seu filho, que retorna para cuidar do pai após ter sido rejeitado por sua orientação sexual na juventude. Premiado no Edital Obras Literárias/2023 da Fundação Cultural do Pará (FCP), o espetáculo tem duração aproximada de 35 minutos e é recomendado para maiores de 16 anos. Mário Zumba, autor da peça, descreve-a como uma narrativa de dor, perdão e amor, refletindo sobre o passado em busca de redenção. Conforme Mário Zumba, é uma narrativa de dor, perdão e amor. "O texto representa um passado que clama por uma nova perspectiva, e temos a certeza de que o público se identificará e interagirá conosco. Estamos ansiosos", disse o autor.

O Projeto Lapsus nasceu de leituras informais realizadas por Mário Zumba e Marton Maués para amigos, gerando reflexões profundas e emoções genuínas. A partir desses encontros, surgiu a ideia de transformar essas leituras em apresentações mais elaboradas, realizadas em diversos locais, como residências, centros culturais e livrarias.

Mário Zumba, natural de Primavera, Paraense, é um artista versátil, atuando não apenas como dramaturgo, mas também como ator e escritor. Marton Maués, por sua vez, é um renomado ator, palhaço, diretor e professor de teatro, conhecido por sua contribuição para o cenário teatral de Belém.

O espetáculo "Lapsus" será apresentado gratuitamente, proporcionando ao público uma oportunidade única de mergulhar nessa história de amor e perdão.