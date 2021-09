Espetáculo infantil chega no Teatro Bosque Grão Pará e promete levar sonhos para as crianças

O final de semana começa animado para as crianças que gostam de teatro. Hoje (18), a partir das 17h, no Teatro Bosque Grão Pará, será apresentada a peça infantil "Sonha, Tonha!", idealizada pelo produtor e diretor de teatro Kadu Santoro. A história é cercada de musicalidade e alegria, onde as crianças irão embarcar em um mundo de sonhos e fantasias.

Segundo o diretor, “Sonha, Tonha é um espetáculo de teatro de formas animadas, para o público infantil. Sem texto, a história é conduzida pelas músicas e pelas ações da nossa personagem principal, Tonha. Nosso cenário foi pensado para que fosse permitido sonhar. Como? Feito apenas de contornos, permitindo que nossos espectadores preencham, através da imaginação, as cores do nosso espetáculo. E quem não tem uma história familiar, vivida ou contada, com uma boneca de pano? Casa de vó, fazenda, sítio, interior, lembrança daquela boneca costurada no amor. Tonha nasce naquele cantinho da infância onde se come fruta no pé da árvore”, explicou.

Kado conta que idealizou a peça em 2019, sem muitas pretensões. “Em 2019 recebi uma ligação de um produtor pedindo um espetáculo de teatro de animação, para um evento que ele estava produzindo. A peça até então não tinha nem passado pela minha cabeça, mas quando ouvi a pergunta dele, não sei de onde ou como mas naquele flash de segundos durante a ligação a primeira cena veio na minha cabeça. Falei para o produtor que tinha a peça, escrevi a sinopse baseado nessa primeira imagem que veio na mente e a partir desse dia fui criando a peça no decorrer dos ensaios. E é importante destacar que os dois atores da época foram fundamentais para a construção da peça. Que foram o Diego Homci e Fernando Belucio”.

“Esse espetáculo foi produzido no segundo semestre de 2019. Quando estávamos começando a receber convites para apresentações veio a pandemia. Depois de um ano parados, o retorno acaba sendo quase que montar do zero. Teatro de animação requer pratica, é trabalho muito técnico. A plateia vê o encantamento e nós atores manipuladores temos que ser extremamente técnicos pra deixar a imaginação livre para o público”, destacou o diretor.

A promessa de Kadu para as crianças é de muitos sonhos e encatamento. “As crianças embarcam nas aventuras de Tonha, quando ela está na floresta e encontra um amigo, quando está correndo perigo no mar com o tubarão, quando a Tonha voa na asa de um pássaro. E os adultos podem esperar acessar aquele lugar de afago da infância. Tenho sempre relatos que os adultos revisitam a casa da vó, aquela casa do interior onde se pode comer uma fruta no pé da arvore. Os adultos também se encantam muito com a peça”, concluiu.

Agende-se

Espetáculo Sonha, Tonha!

Data: 18/09

Hora: 17h

Local: Teatro Bosque Grão Pará