Espetáculo infantil ‘’A Geladeira Mágica’ estreia no Pará neste final de semana; saiba onde assistir

O espetáculo infantil “A Geladeira Mágica” realiza temporada no Pará, nas cidades de Belém e Marabá, com apresentações gratuitas. Hoje, 12 e amanhã, 13, a Geladeira se abre no Teatro Estação Gasômetro, em Belém. Já nos dias 16 e 17 de março, a programação acontece no Cine Teatro Marrocos, em Marabá. Apesar de ser gratuita ao público, os ingressos devem ser reservados antecipadamente e gratuitamente no site ou app da Sympla.

Utilizando o universo lúdico do teatro, a peça aborda a importância da alimentação, hábitos saudáveis, e questões sobre os agrotóxicos, além de fomentar uma discussão sobre a obesidade. Assuntos que são temas de sala de aula, tratados com didática para as crianças.

No espetáculo, os primos Nina e Luca, interpretados pelos atores Lorena Nogueira e João Garcia, brincam na casa da avó e aproveitam a saída dela para descobrir as delícias da cozinha. Durante os 60 minutos da peça, versões diferentes de clássicos da literatura infantil vêm à tona para apresentar novas lições de bons hábitos a crianças.

“A Geladeira Mágica” tem produção da WB Produções, do Espírito Santo, e texto de Eneidis Ribeiro e Murilo Góes. O espetáculo estreou em 2019 e já foi apresentado em mais de 50 sessões, acumulando mais de 10 mil espectadores. Em turnê pelo Brasil com patrocínio do Atacadão, por meio da lei de incentivo federal à cultura, o projeto passará, além de Belém e Marabá, por outras cidades brasileiras: Curitiba (PR), Umuarama (PR), Salvador (BA) e Cuiabá (MT,) totalizando 24 apresentações gratuitas.

O produtor cultural Wesley Telles, destaca que o projeto se propõe a associar cultura e educação. “Nós, como produtores e gestores culturais, temos como um dos objetivos transformar as pessoas e promover uma reflexão através da cultura”, revela.

As apresentações no Pará terão entrada gratuita e serão nos dias 12 e 13 de março no Teatro Estação Gasômetro em Belém e nos dias 16 e 17 de março no Cine Teatro Marrocos em Marabá, com reserva pela Sympla.

OFICINA - Além do espetáculo, o projeto prevê a realização de oficina de contação de estórias gratuita para professores, pedagogos, recreadores e auxiliares de creche. A oficina será ministrada pelos atores Lorena Nogueira e João Garcia, ambos integrantes do espetáculo “A Geladeira Mágica”. Em Belém, a oficina será no dia 14 de março de 14h às 17h na Escola Estadual de Ensino Médio Augusto Meira, em São Brás. Já em Marabá, a oficina será no dia 18 de março no Cine Teatro Marrocos (Tv. Lauro Sodré, 228).

Serviço

Espetáculo infantil: “A Geladeira Mágica”

Cidades: Belém, domingo, 12/03, sessões às 15h e 17h e na segunda-feira, 13/03, às 10h e 14h (sessões com intérprete de libras) no Teatro Estação Gasômetro (Avenida Gov. Magalhães Barata, 830). Nos dias 16 e 17 de março, a programação acontece no Cine Teatro Marrocos, em Marabá

Ingressos: gratuito com reserva antecipada pelo site/App da Sympla (sympla.com.br) ou na bilheteria do teatro, 01 hora antes de cada sessão.

Informações: (91) 99819-8350.