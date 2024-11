Espetáculo ‘Impermanência’ apresenta dança contemporânea negra em Belém

A cultura afrodescendente e a dança se unem a partir desta quarta-feira (6), no Teatro Experimental Waldemar Henrique, em Belém, com o espetáculo "Impermanência". A apresentação, criada pelo bailarino e coreógrafo baiano Elísio Pitta, começa às 20h, os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos pelo site do Sympla.

A obra de Elísio Pitta faz uma homenagem ao ícone da dança contemporânea negra, Ismael Ivo, trazendo à tona toda a representatividade e o legado deste artista. A influência do grande coreógrafo ganha vida nesta apresentação, que explora a estética negra na dança contemporânea.

Elísio explica que as obras e o legado de Ismael são de grande importância para o mundo das artes, o qual teve o privilégio de receber o talento deste artista.

“Ismael era um ícone do mundo da dança, um pensador e influenciador, então as suas obras, desde o início da sua carreira, são obras icônicas que ele criou, Otelo, Rito de Ismael, filmes, espetáculos....ele tinha uma abrangência incrível no mundo das artes, da cultura e quando a gente traz esse espetáculo, como tributo a Ismael, a gente aborda sem dúvida esse aspecto e viabiliza que pessoas saibam da sua existência, para que ele não caia no processo de apagamento. Esse espetáculo é uma maneira de preservar a sua memória e de dizer que Ismael está presente, Ismael passou por aqui”, ressalta o artista.

O espetáculo explora a estética negra na dança contemporânea (Foto: Vantoen P. Jr)

No evento, o público poderá contemplar projeções de Ismael Ivo, que fazem parte do espetáculo e entram em cena para conversar com Elísio Pitta.

Sobre essa parte do espetáculo, Elísio relata que se trata de uma interação dinâmica, entre ele e as imagens de Ismael que surgem em cena.

“São interações. Ele aparece em algumas imagens e algumas de suas falas são interpretadas com movimentos, são trazidas para essa dimensão, da fala, do movimento, uma ação e reação, um diálogo que a gente tem. Há momentos em que ele aparece dançando, então nós contracenamos”, diz o dançarino.

“Impermanência” está em turnê pelo Norte e Nordeste do país e percorrerá quatro estados de cada região, incluindo o Pará. O espetáculo conta com a direção de Gatto Larsen, da Companhia Rubens Barbot – Teatro de Dança, e a direção coreográfica de Clyde Morgan, dançarino e artista plástico.

Elísio Pitta em cena durante apresentação do espetáculo "Impermanência" (Foto: Vantoen P. Jr)

Oficina artística

Além do espetáculo, o projeto também vai levar rodas de conversa e atividades de formação artística para estudantes locais. Em Belém, essas atividades ocorrem no Teatro Experimental Waldemar Henrique nesta terça-feira (5), com a Oficina de Aceleração Técnica em Dança Negra Contemporânea e Técnica Horton de Dança Moderna, ministrada por Elísio Pitta e Clyde Morgan.

As inscrições para esta oficina são gratuitas, mas limitadas a 25 vagas. De acordo com a organização do espetáculo, a iniciativa tem o objetivo de apresentar os processos criativos da dança negra contemporânea, além de propor uma mesa de debate sobre o tema, que contará com a participação de convidados paraenses.

A ideia é que a oficina possa estimular artistas, pesquisadores e estudantes paraenses, os quais poderão adquirir conhecimentos técnicos e artísticos sobre o tema, necessários para a formação profissional de fazedores de cultura negros.

Serviço:

Oficina de Aceleração Técnica em Dança Negra Contemporânea e Técnica Horton de Dança Moderna

Data: Terça-feira (5)

Horário: 18h30 às 20h30

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique

Inscrições: Gratuitas, limitadas a 25 vagas

Espetáculo "Impermanência"

Data: Quarta-feira (6)

Horário: 20h

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique

Ingressos: R$20 (meia-entrada R$ 10)