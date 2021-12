Espetáculo de Natal celebra a Bíblia e o Espírito Santo

Nesta sexta e sábado de Natal, 24 e 25, o público paraense poderá conferir as últimas apresentações do espetáculo “Natal de Belém”, da Assembleia de Deus. Na quinta-feira, a programação natalina foi aberta com a exibição de video mapping e apresentação do coral “Grupo Celebração”. A tradicional montagem, “Natal de Belém”, conhecida por sua grandiosidade, chega a sua 24ª edição sob o tema “Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo”.

O espetáculo começou a ser apresentado no último domingo, 19, e nesta sexta e sábado há sessões às 17h30 e às 19h. As apresentações são realizadas no Templo Central da Assembleia de Deus (Av. Gov. José Malcher, 1571 - Umarizal), e para assistir é necessário doar 1kg de alimento não perecível no local.

Este ano, “Natal de Belém” carrega o mesmo tema que a igreja escolheu para guiar o ano religioso em 2021, como explica o pastor Philipe Câmara. O conceito faz referência a um retorno à Bíblia ao Espírito Santo, e faz isso resgatando as profecias que já existiam antes da escrita do livro sagrado. Toda essa viagem pelo conceito também é apresentada em conversa com o contemporâneo.

“Vamos ver na cantata vários elementos muito atuais dos dias de hoje, como as notícias, as preocupações, e como Jesus, dois mil anos atrás, em outra Belém, teve respostas para anseios muito semelhantes. A gente acaba descobrindo que o ser humano é o mesmo em todas as épocas, tempos e lugares, e Jesus continua sendo a resposta em todas as épocas, tempos e lugares”, explica o pastor Philipe Câmara.

As cantatas serão realizadas por grupos de adolescentes, idosos, coral e orquestra. Aproximadamente, 600 pessoas participam da produção dos espetáculos, que contam com músicos do Exército, banda da Polícia Militar, Carlos Gomes, entre outros. O pastor Philipe destaca que este ano o evento faz um retorno a sua grandiosidade, já que, em 2020, a montagem teve uma versão menor por conta da pandemia. Ele fala ainda sobre o desafio em manter o grupo motivado.

“É um desafio sempre a cada cantata evoluir e crescer, até porque para manter um grupo de 700 pessoas inspiradas a todo ano doar voluntariamente o seu tempo, os talentos, elas precisam ser movidas por uma visão. E a gente sempre tem que desafiar a própria equipe. Então, nunca paramos”, diz.

Uma das pessoas responsáveis por gerir um grande grupo da montagem é Marcos Matos, regente do musical. Ele conta que a escolha do repertório que guia o espetáculo foi pensada na linha do tema da igreja. “O enredo que buscamos foi: antes mesmo da Bíblia existir como Bíblia, foram utilizadas profecias, que falavam da vinda do Messias, que Jesus viria um dia a esse mundo, que seria o Salvador. E essas profecias foram utilizadas como guias por muitos sábios, assim como os reis magos que vieram do Oriente[...]. As músicas foram com essa visão e perspectiva, de que nós estamos também aguardando a vinda do Messias nos dias atuais”, explica Marcos.

O regente conta ainda que os ensaios para o espetáculo levaram cerca de um mês e meio, explorando tecnologias, para que aglomerações fossem evitadas. Dessa forma, os ensaios gerais, com quase todos presentes, puderam ser feitos mais próximo da estreia.

O espetáculo “Natal de Belém” tem direção da pastora Rebekah Câmara. Ela destaca que o grande desafio com a montagem é fazer algo para que as pessoas reflitam sobre o verdadeiro sentido do Natal.

“Nessa celebração procuramos mostrar como os diferentes personagens, que contam ou participaram, estão ali presentes na história da Bíblia, como José, Maria, anjos, pastores, magos do oriente, enfim. Esses personagens tão falados e conhecidos, e os menos conhecidos, que também certamente fizeram sua parte. Enfim, a gente tentou contar essa história focando muito em como eles foram guiados pelo Espírito Santo, e pela Bíblia, no conhecimento bíblico que tivessem os magos, que, certamente, conheciam as profecias bíblicas, que fizeram eles realmente entenderem que aquela estrela era um Rei, naquela magnitude”, explica a diretora.

Rebekah também destaca que o espetáculo de Natal é direcionado a toda comunidade. “A gente abre as portas da igreja para que não seja só um Natal da igreja, mas que seja um Natal da nossa cidade, de todos. Todos são bem-vindos”, diz.