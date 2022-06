Espetáculo 'Eh! São João' é apresentado no Cláudio Barradas

Estreia nesta sexta-feira (17) e segue em cartaz até o domingo (19), o espetáculo "Eh! São João", realizado pela Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA) da Universidade Federal do Pará (UFPA). As sessões acontecem às 17h30, no Teatro Universitário Cláudio Barradas e reúne os alunos dos cursos técnicos em Dança, Cenografia, Figurino Cênico e Dramaturgia e é resultado da disciplina Prática de Montagem I e II.

A professora doutora Eleonora Ferreira Leal, do curso técnico em Dança – Intérprete-Criador - é uma das diretoras do espetáculo. Eh! São João, conta ela, reúne quase 50 pessoas entre alunos, professores e técnicos do teatro. O espetáculo retrata a quadra junina, além do sagrado e do profano. "Ressalta a quadra junina com o cortejo religioso, aos santos da época, e a festa profana com ênfase ao canto e a dança quadrilha. Uma homenagem à cultura popular", disse.

O público pode esperar a "materialidade do encantamento da quadra junina cintilada na alegria, brincadeira e no amor", revela Eleonora que completa explicando os detalhes sobre o módulo das aulas que resultam no espetáculo.

"A partir do tema apresentado a todos os cursos, os discentes de figurino e cenografia apresentam um projeto junto com o professor orientador aos professores da dança. Além do aluno de dramaturgia acompanhar e trazer propostas para o tema. Dentro de um certo período todos desenvolvem sua parte sempre dialogando sobre o processo de criação dos discentes. Na semana do espetáculo cada parte apresenta o que lhe coube quanto: cenário, luz, figurino, som, teatro e os dançarinos, organizando assim o espaço teatral configurando em um espetáculo didático para sociedade belemense", destacou.

Moisés Nascimento, 25 anos, é bailarino e cursa o segundo semestre do curso técnico em Dança. Para ele, o processo da prática foi intenso e, acredita, que o público irá se envolver com o espetáculo. "Intenso no sentido de uma nova rotina que os intérpretes tiveram. Todo processo coreográfico partiu de um estudo do que queríamos alcançar e passar a mensagem do período junino. Acreditamos muito em toda mensagem que será passada em forma de movimento, canto e poesia", mencionou.

Já a aluna, Marcele Gazel Carvalho, 22 anos, destaca que o espetáculo, além de agradar o público, proporcionará relembrar os momentos de uma das festas mais aguardadas do ano, a quadra junina, com as experimentações das vivências dos próprios artistas. "Veio como proposta para a turma do curso intérprete criador 2021, abrangendo a festividade da quadrilha. No entanto, de maneira [que] podemos desconstruí-la para a dança contemporânea. Trazemos nossas vivências do mês junino para as cenas, através dos movimentos dançantes", explicou a bailarina.

"Através de pesquisas do movimento da área das danças populares, compondo com o que já estava em meu corpo de outras vivências da dança. O espetáculo tem como objeto além de mostrar a nossa arte, colocar a plateia para vibrar e se divertir junto a turma, em cada cena, em cada dança trazer o público para cantar e dançar", complementou.

Serviço

Espetáculo: Eh! São João

Local: Teatro Universitário Cláudio Barradas

Hora: 17h30

Ingressos: vendas 30 minutos antes de cada sessão, R$ 20,00 o valor da inteira, R$ 10,00 meia entrada para estudante e gratuidade para idosos com 60 anos ou mais.

Lotação: 60 lugares