Espetáculo da Cia. Tribos Ballet Teatro leva pandemia ao palco

Baseado no momento que o mundo atravessa desde o início do ano, o espetáculo de dança “Pandemia”, da Cia Tribos Ballet Teatro é a atração desta sexta-feira (4) do projeto Teatro do Sesi Online. O espetáculo será transmitido às 19h, gratuitamente pelo canal do Teatro do Sesi Pará no YouTube.

“Pandemia” busca retratar a cultura contemporânea na atual realidade que vivemos, em função da contaminação da covid-19. A obra cênica conta com oito bailarinos em seu elenco, que seguem um roteiro de seis coreografias intituladas Vida, Metamorfose, Mofinos, Guardiões, Alento e Cura.

Darley Quintas, diretor do espetáculo, diz estar feliz com a estreia, descrita por ele como “audaciosa”, já que se trata de um espetáculo de dança completo, transmitido ao vivo. “Criamos o projeto desde março, quando começamos a sentir esse mundo convulsionado”, relembra.

Logo no início da pandemia, Darley conta que o grupo já pensou em transformar o momento em um espetáculo, e ao longo do ano uma série de projetos foi desenvolvida em torno do tema, como uma exposição virtual de videodança.

“A companhia tem 26 anos, e estamos encerrando esse ano com esse espetáculo belíssimo, e o Sesi nos presenteou com esse edital”, destaca Darley.

“Pandemia” conta com oito bailarinos em cena, em coreografias que carregam um lado fictício e místico. “Já que estamos na Amazônia, vamos falar de memória e liberdade da cura, e nossa referência é o próprio povo. Temos pajés que representam esse lado místico da cura”, justifica.

O diretor explica que a narrativa traz os momentos que o mundo atravessa por conta da pandemia, mas o momento de cura é representado pelas tradições de povos amazônicos. “Essa pandemia veio para nós, além de contemplar o nosso misticismo, o nosso poder de cura através da energia amazônica, veio para preservar o equilíbrio, e dedica essa cura do corpo físico e da mente, que é um princípio da vida”, conta.

Por conta da pandemia, Darley destaca que entre os diversos setores artísticos afetados, a dança foi a que sofreu maiores prejuízos, já que necessita de contato físico. Isto fez com que muitos integrantes da companhia fossem duramente afetados, e por conta disso, o desenvolvimento do espetáculo incluiu ainda uma campanha solidária.

“Construímos um projeto chamado Solidaridança, em que conseguimos cestas básicas porque muitos bailarinos da companhia, que também são professores, ficaram sem suas aulas. Ajudamos uma média de 30 bailarinos, além de pessoas da produção. Um total de 50 pessoas do nosso staff de trabalho foi ajudada pela campanha”, destaca.



Agende-se

Espetáculo "Pandemia";

Data: hoje, 4, às 19h;

Canal: youtube.com/teatrodosesipara