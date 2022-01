Espetáculo aborda todos os tipos de amor

Para começar o ano de forma positiva nada melhor do que falar sobre o amor sob todos os seus aspectos. Essa é a tônica do espetáculo “Simplório Amor Poeta” produzido pelo Centro Cultural Atores em Cena e apresentado durante todos os sábados deste mês de janeiro, sempre às 20h. A peça traz em seu enredo reflexões sobre a existência, questionamentos e relatos deixados por um poeta que deseja o beijo de seu misterioso amado.

O gestor cultural, produtor e fundador do Centro Cultural Atores em Cena, Gê Souza explica que o texto escrito por And Monteiro que também está na direção do espetáculo (com co-direção de Thomas Lucas), aborda “o amor de uma forma em geral; o amor ao próximo e o amor próprio; e até onde vale esquecer esse amor próprio para se doar para o outro, por isso em muitos momentos do texto, essa é a indagação maior feita pelo poeta a sua subconsciência”, destaca.

A ideia, segundo Gê, é criar um questionamento no espectador sobre o amor que ele possa estar vivendo. “Ele faz as pessoas pensarem também sobre que fase do amor ela está? Qual amor está exercendo no momento? Então em todo momento a mensagem que a gente busca deixar é sobre esse conhecimento de cada um em relação ao seu amor, sobre esse autoconhecimento em relação a esse sentimento”, afirma.

Para isso, a peça conta com dois personagens centrais e um convidado. “Temos o Paulino Brito que faz o poeta, esse ser pensante que está em um lugar subentendido também, que seria um espaço onde ele busca esse autoconhecimento no decorrer de suas escritas e de suas mensagens para os próximos que irão ler. Temos também Luan Vitor que faz a consciência do poeta, desse ser que está nesse espaço em autoconhecimento e que muitas vezes por estar só, acaba escutando muito essa consciência. Já o Hernand Lousarda entra em alguns momentos, não como um narrador mas como alguém que vai esclarecer algumas coisas”, resume.

Embora o espetáculo não trate diretamente da questão da pandemia, Gê reforça que ele traz algumas referências. “O espaço do espetáculo foi ambientado, assim como a cenografia e objetos cênicos foram criados deixando subentendido que eles foram pensados naquelas pessoas que passaram esse processo de pandemia sozinhas, que moram sozinhas e que passaram por esse alto descobrimento de si mesmas, sem ter muito contato com outras pessoas”, diz.

O autor e diretor do espetáculo, And Monteiro afirma que o texto foi criado com diversos desabafos pessoais e de outras pessoas. “Ele é um grito silencioso no que diz respeito a diversos conflitos vividos por pessoas que buscam a sua auto compreensão no mundo e seu real valor, seja através de metáforas, literaturas ou no místico", sustenta.

Para o ator Paulino Britto atuar no espetáculo tem sido um processo de constantes descobertas de sentimentos. “Esse processo muitas vezes percebemos em nós mesmos e, outras vezes, nas outras pessoas que às vezes passam por esses questionamentos sobre a existência do amor próprio. O texto é complexo e, ao mesmo tempo, apaixonante e cativante, tornando-se, curiosamente, um processo de autoconhecimento e empatia com os sentimentos e emoções de outras pessoas”, acredita.

Agende-se: Espetáculo “Simplório Amor Poeta”. Apresentação durante todos os sábados de janeiro (08, 15, 22 e 29), às 20h, no Centro Cultural Atores em Cena, localizado na Avenida Nazaré, 435 esquina com Benjamim Constant. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) sendo que todos os ingressos comprados antecipadamente custam o preço da meia entrada. Mais informações: (91) 98613-1619.