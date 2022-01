Especulações do BBB 22 e cancelamento do show da Adriana Calcanhotto no Se Rasgum

Após um breve recesso, o Égua do Babado retoma com as atividades de 2022 e já mergulhado no universo do Big Brother Brasil. O reality começa na segunda-feira (17), e o Égua do Babado fala sobre as especulações, preparativos e expectativa do público.

Mas além dos assuntos sobre a casa mais vigiada do Brasil, o podcast informa ao público sobre o cancelamento do show da cantora Adriana Calcanhotto, no Feltival Se Rasgum, o maior festival de música de Belém.

A cantora ia se apresentar no sábado, 15, mas em decorrência de duas pessoas da equipe dela terem testado positivo para a Covid-19, a artista e a produção do festival acharam coerente cancelar a atração.