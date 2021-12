Espaço São José Liberto oferece oficina de gemologia para a comunidade

Diamantes, esmeraldas, ametistas, opalas, turmalinas. A beleza desses minerais atrai o homem, desde os primórdios, sobretudo aqueles que podem ser lapidados ou que se prestam para a fabricação de joias e adornos pessoais. E foi pensando em trazer um olhar mais treinado para a comunidade que o Espaço São José Liberto organizou a oficina "Conhecendo as gemas do Pará".

A princípio foram disponibilizadas 50 vagas para duas turmas, mas a procura foi tanta que uma terceira turma foi aberta para mais 25 pessoas. Gente das mais diversas profissões em busca de maior conhecimento sobre os minerais, pelos mais variados motivos.

Núbia Oliveira é bancária; Ivana Rezende, designer de moda, e Luan Santana um técnico em edificações que trabalha com projetos arquitetônicos. Os três participaram da primeira turma da oficina de Gemologia. Núbia, há tempo flerta com a produção de semijoias e viu a oportunidade pra iniciar uma nova empreitada.

"Eu já trabalhei com semi joias há muito anos e para entrar nas joias tem que conhecer o mercado, tem que conhecer bem o produto pra poder desenvolver. Eu achei a iniciativa maravilhosa e a gente necessita, o mercado necessita que tenha essa formação pra poder entrar na atividade. Acho que esse é o ponto de partida para que outras oficinas de níveis mais aprofundados sejam realizadas", explica a bancária.

A Ivana, que sempre viu o Polo Joalheiro como um lugar agregador de conhecimento comemorou a possibilidade de adquirir mais conhecimento de forma gratuita. "Eu quero ir pra área de joias e semijoias e quero conhecer mais sobre gemologia por conta disso. Já tinha o interesse antes, desde que vi o livro sobre o assunto,então estou aqui pelo conhecimento porque em Belém os cursos são muito restritos e os valores nem sempre são acessíveis, então se tu queres fazer um curso tu tens juntar uma grana e esse oferecido pelo Polo é uma grande oportunidade", comemora a designer.

O técnico em edificações Luan Santana enxerga a oficina como um processo totalmente diferente de criação e se matriculou em buscar de novas experiências para entender um universo até então desconhecido pra ele.

"Eu acho que tudo que a gente faz somatiza pra criação e eu acredito que esse processo pode ser um tanto terapêutico, porque só de conhecer algo novo ajuda a nossa mente a expandir e nos dar inspiração.Como faço parte do grande público, eu acho que ajudar a conhecer a importância desse universo de ourives e joias e inserir a comunidade nesse contexto, mostra a importãncia disso para o Estado, para o município", afirma.

As duas última oficinas serão ministradas nesta quinta (2) e sexta-feira(3), das 14h às 16h, pela Drª. Suyanne Flávia Rodrigues que não ficou surpresa com a grande procura pela comunidade em geral. "É fantástico perceber que existe essa demanda, que quando a gente oferece essa possibilidade a comunidade se interessa e vem participar. Os minerais de maneira geral estão em todos os lugares, do chão que a gente pisa ao telhado que cobre as nossas casa, e a gente não pensa nisso. Durante as oficinas as pessoas terão a possibilidade de conhecer tanto um pouquinho da nossa história, em termos de extração, quanto de manuseio desses minerais", explica.