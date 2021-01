Escultor do museu de cera no Paraná vira meme, mas agradece: 'é divulgação'

Arlindo Armacollo, 77, empresário, acredita que tudo na vida tem um propósito, e que cada ser humano é capaz, por meio de sua força de vontade, de alcançar seu objetivo. "Se você não sabe tocar violão é porque não quer. Basta querer, se esforçar e aprender", diz ele.

Resoluto, ele mesmo, que já foi bancário e hoje é dono de imobiliária e outros negócios, resolveu virar artista plástico. Pinta e esculpe. Tomou aulas, treinava nos finais de semana e em horas vagas. Criou um ateliê num cômodo vazio de sua casa, em Rolândia (PR).

Foi lá que produziu mais de 80 telas e cerca de 30 esculturas de cera — entre elas, as agora nacionalmente conhecidas de tamanho real. As figuras de Mahatma Gandhi, Ayrton Senna, Martin Luther King e Lady Di fabricados por ele são resultado desse aprendizado feliz e temporão. A técnica de Armacollo é moldar a cera por cima de manequins de lojas de roupas.

Na primeira semana de 2021, as peças sorridentes viraram um dos assuntos mais comentados da internet. Nasceram para virar memes.O artista acabou viralizando como a devotada restauradora Cecilia Giménez, a espanhola que, em 2012, tentou retocar o rosto de Cristo em um afresco do santuário de Borja. Ele, porém, não se abala. Firme na crença do propósito, afirma: "Toda essa repercussão foi até boa, viu? Divulgou meu trabalho. Era para ser".

Já temos o melhor vídeo de 2021 disparado pic.twitter.com/kJsf5qzmmT — Matheus Rodrigues (@matrodriguesadv) January 6, 2021

As postagens e as piadas sobre as esculturas de Armacollo reproduzem fotos e um vídeo do jornal paranaense Folha de Londrina, em 2015. O material faz parte de uma reportagem sobre a inauguração da exposição com obras do empresário, realizada na Paróquia São José.No vídeo sobre a exposição, ele aparece sorridente, orgulhoso, falando que todos os seres humanos são muito parecidos. Há, entretanto, características peculiares que tornam uma pessoa diferente da outra. "São os detalhes", resume. "As expressões do rosto, a forma de olhar, as curvas da boca, o tamanho dos lábios?"